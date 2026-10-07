V Parizu monumentalna razstava več kot 700 fotografij

Leta 1826 je v francoski vasi Saint-Loup-de-Varennes stala hiša. Bila je takšna kot vse druge in takšna bi najverjetneje tudi ostala. Toda izumitelj Nicéphore Niépce je z njenega okna prav tistega leta posnel prvo fotografijo – in za vselej demokratiziral umetnost. Ob dvestoti obletnici rojstva fotografije se mediju poklanjajo tudi z razstavo Ne pozabi me: fotografske mojstrovine iz Pinaultove zbirke. Razstava je do januarja prihodnje leto na ogled v nekdanji pariški borzi Bourse de Commerce, ki od leta 2021 s 6800 kvadratnimi metri razstavne površine služi kot hram sodobne umetnosti oziroma Pinaultove umetniške zbirke, nad katerim bedi zbiratelj in tretji najbogatejši Francoz François Pinault (ta je vizijo muzeja, le dve ulici oddaljenega od Louvra, po dveh desetletjih snovanja naposled ...