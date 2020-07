V pričakovanju praških umetnin še spletna razstava

Čeprav so se omejitve zaradi pandemije covida-19 razrahljale in je večina muzejev in galerij spet odprtih, se medmrežni projekti nadaljujejo. »Spletne vizualne zgodbe, ki smo jih pripravili v preteklih mesecih, so naletele na izredno pozitiven odziv, poleg tega pa so naši zaposleni ob delu od doma lahko samostojno razvili nekatere ideje, zato smo se odločili, da tovrstne projekte ohranimo«, je ob spletni razstavi Odmaknjena večina povedala direktorica Narodne Galerije Barbara Jaki.Kar zadeva razstave v galerijskih prostorih, se zaključujejo priprave na izjemen dogodek predstavitve izbora del iz Galerije slik Praškega gradu ...