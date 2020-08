FOTO:V raju je jezero z otočkom

Zeleno jezero z otočkom, na katerem je cerkvica, v ozadju gore in pravljični grad. Bled je ena najbolj fotogeničnih podob, kar si jih lahko zamislimo. Ne preseneča, da je Prešeren to idilo poimenoval podoba raja. In takšen je tudi naslov razstave na Jezerski promenadi, na kateri lahko obiskovalci vidijo fotografije platen slovenskih slikarjev, na katerih so upodabljali to magično podobo.Razstava je nastala v sodelovanju Narodne galerije in Turizma Bled. Za sprehajalce in ljubitelje umetnosti bo na ogled do 24. avgusta. Njen avtor je kustos Michel Mohor, ki je iz veličastne zbirke Narodne galerije izbral nekaj res lepih in posebnih ...