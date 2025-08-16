Robertina Šebjanič: Morje, poslednje počivališče neeksplodiranega orožja

V nadaljevanju preberite:

Po podatkih Stockholmskega inštituta za mirovne raziskave je Evropska unija v zadnjih petih letih uvozila za 155 odstotkov več orožja kot v petih letih pred tem. Toda kaj se zgodi s tako imenovanimi neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi? Kje končajo in kakšne posledice to ima? V projektu Odmevi brezna to raziskuje slovenska intermedijska umetnica Robertina Šebjanič, ki je terensko delo začela na ekspedicijski ladji v Baltskem morju, nato pa ga nadaljevala še v vodah Jadrana.