V virtualnem muzeju Auschwitz marca zabeležili 50.000 obiskovalcev

Poljska vlada je zaradi epidemije koronavirusa zaprla vse muzeje po državi, tudi nekdanje koncentracijsko taborišče Auschwitz, ki ga je lani obiskalo dva milijona ljudi. FOTO: Š Kacper Pempel/Reuters



Tudi deli, ki v živo niso dostopni

Poljska vlada je zaradi epidemije koronavirusa zaprla vse muzeje po državi, tudi nekdanje koncentracijsko taborišče Auschwitz, ki ga je lani obiskalo dva milijona ljudi. Direktor spominskega muzejajse je vsem zahvalil za številne poteze solidarnosti in podpore, ki jih z vsega sveta pošiljajo v njihov center.»Poskušamo povrniti denar, vplačan za rezervacijo vodenih ogledov, ki bi se morali odviti v času epidemije. Nekateri od obiskovalcev so sporočili, da ne želijo svojega denarja. Glede na težko finančno stanje muzeja, bi se vsem rad zahvalil in izrazil globoko hvaležnost v imenu vseh zaposlenih in skrbnikov spominskega muzeja,« je dejal.Zahvaljujoč podpori bodo lažje prestali te težke mesece. Piotr M. A. Cywiński je ob tem izrazil prepričanje, da se bodo z obiskovalci že čez nekaj mesecev znova lahko srečali na spominskih poteh v Auschwitz-Birkenau. Vsem, ki jih zanima ogled, ponujajo začasno rešitev, kakršne so se med epidemijo poslužili tudi številni drugi muzeji po vsem svetu Virtualni muzej nekdanjega taborišča nacistične Nemčije Auschwitz-Birkenau na jugu Poljske je marca zabeležil 50.000 obiskov. Obisk virtualnega muzeja pa je od 12. marca, ko so nekdanje taborišča zaradi pandemije novega koronavirusa zaprli za obiskovalce, tudi edina možnost za seznanitev s tem pomnikom zgodovine.Virtualni muzej je po pisanju poljske tiskovne agencija PAP mogoče obiskati na naslovu panorama.auschwitz.org. Storitev je sicer na voljo že nekaj let, preko nje pa se je mogoče seznaniti s taboriščema Auschwitz I in Auschwitz-Birkenau II ter t.i. Judenrampe, peronom, kjer so se ustavili vlaki s taboriščniki. Virtualno vodenje je dostopno v poljskem in angleškem jeziku, poroča STA.V virtualnem muzeju 360-stopinjske panorame prikažejo območje koncentracijskega taborišča ter ohranjene stavbe. Dodane so razlage, pričevanja preživelih ter dokumentarno in fotografsko gradivo. Predstavljena pa so tudi umetniška dela, ki so jih ustvarili taboriščniki, in drugi predmeti, ki se navezujejo na zgodovino koncentracijskega taborišča.V virtualni muzej so vključeni tudi nekateri deli nekdanjega taborišča, ki obiskovalcem v živo niso dostopni. To so denimo stražni stolpi, pa blok 10, kjer so opravljali eksperimente na področju sterilizacije, in celice pod blokom 11.Koncentracijsko taborišče v Auschwitzu so odprli leta 1940, sestavljalo pa ga je glavno taborišče in 40 podenot, v katerih so nacisti ubili več kot 1,1 milijona ljudi, predvsem Judov, Poljakov, Romov in sovjetskih vojakov. Osvobodila ga je sovjetska vojska 27. januarja 1945. Leta 1947 so taborišče razglasili za spomenik nacionalnega pomena.Če želite podpreti spominski muzej na Poljskem ali le ostati v stiku z njimi, so na družbenih omrežjih facebook in twitter odprli profila, na katerih dnevno objavljajo zgodbe iz druge svetovne vojne.