Minister besen zaradi »absurdnega barbarstva« nad Berninijevim slonom

Nekaj dni po novici o odprtju dolgo pričakovane razstave pionirja arhitekturnega in kiparskega baroka Giana Lorenza Berninija v rimski Nacionalni galeriji stare umetnosti v Pačali Barberini je iz Rima prišla še veliko bolj žalostna novica, ki se nanaša na njegov opus. Znameniti slonček na spomeniku, ki ga je zasnoval na trgu Piazza della Minerva, v neposredni bližini istoimenske cerkve Santa Maria sopra Minerva in Panteona, je bil tarča vandalov.

Konco levega okla slončka so našli odlomljeno, ležala je ob vznožju spomenika iz leta 1667. Policija je objavila, da bo pregledala videoposnetke okolice, poroča Reuters. Navajajo namreč tudi možnost, da okel ni bil žrtev vandalov, pač pa naj bi odpadel po tednih nenavadno obilnega deževja.

Žrtev absurdnega barbarstva

FOTO: Matteo Minnella/Reuters

Italijanski minister za kulturosicer meni, da je šlo za namerno dejanje. Poudaril je, da je bil kip, ki podpira starodavni egiptovski obelisk, žrtev »absurdnega dejanja barbarstva«.

»Nesprejemljivo je, da mora nacionalna umetniška in kulturna dediščina ponovno trpeti tako hudo škodo,« je dejal v izjavi.

To ni prvič, da je bila skulptura, znana kot Elefantino (slonček), poškodovana. Novembra 2016 so konico istega okla prav tako našli odlomljeno. Tedaj so okel zelo hitro restavrirali. Skulpturo je sicer najverjetneje ustvaril Berninijev pomočnik Ercole Ferrata po mojstrovi zasnovi.

Znan je tudi vzdevek, ki ga je slonu nadel vox populi. Namreč pulcino, piščanček, kar pa razlagajo kot narečen izraz za besedo porcino, ki pomeni prašička. Vzdevek si je slon pridobil z ne ravno slonjimi dimenzijami in lepo, okroglo zaobljenim telesom.

Druga legenda se nanaša na njegovo postavitev. Berninijevemu spomeniku naj bi nasprotovali v bližnjem dominikanskem samostanu, zaradi česar naj bi spomenik zasnoval tako, da slon samostanu kaže zadnjo plat. To je prvo, kar se ponudi očem ob izstopu iz njega.