Vedno znova potvarjati politično preteklost

V Moderni galeriji je na ogled razstava libanonsko-ameriškega umetnika Walida Raada Festival (ne)hvaležnosti.

Portret Walida Raada je videti­ kot maska nizkoproračunske kriminalke. Umetnik na fotografiji­ nosi zatemnjena očala, lasuljo in košate brke ter srepo zre v nas izza protetičnega nosu. Tudi če nismo seznanjeni s kariero libanonskega umetnika, nam portret v trenutku da misliti, da nekaj na njem ni prav, da nas upodobljenec z njim poskuša ­zavesti ali nam razkriva nekakšno interno šalo. Podobna občutja nas navdajo tudi ob opazovanju del na razstavi Festival (ne)hvaležnosti v ljubljanski Moderni galeriji. Walid Raad se seveda namerno poigrava z našo percepcijo resnice in fikcije. Njegovo delo temelji na raziskovanju resničnih zgodovinskih dogodkov, ki jih občinstvu zaradi njihove pogosto travmatične ali politično občutljive narave predaja v obliki polfiktivnih pripovedi. Zgodbe so namreč ...