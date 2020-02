FOTO:Veš, slikar, svoj dolg?

V.S.S.D. je med letoma 1985 in 1995 gradil antološke »totalne ambiente« z nenavadnimi postopki in materiali, od tradicionalnih do ognja, celo pajčevine. Zdaj je četrtstoletno pajčevino s tega fenomena, kanoniziranega kot enega od najizvirnejših v sodobni slovenski umetnosti, obrisala Introspektiva v Moderni galeriji.V njenem kolofonu izstopa naslednji podatek: pri pripravi sta bila prvič po razpadu dvojca angažirana oba talenta, ki sta delovala izza identitete V.S.S.D.: Alen Ožbolt in Janez Jordan. Vstop na razstavo, ki jo je ob obeh nekdanjih članih umetniškega tandema pripravila kustosinja Martina Vovk, je dobrodošlo ...