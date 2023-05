V nekdanji vili zadnjega beneškega doža, Vili Manin v Passarianu,­ so sklenili razstavo fotografij o tem, kako so na začetku druge svetovne vojne v Furlaniji - Julijski krajini poskrbeli za varovanje spomenikov in umetniških del pred vojno nevarnostjo. V pet večjih dvoran v tej vili so za nekaj let v velike lesene zaboje spravili in zaščitili vse najdragocenejše umetnine iz Furlanije in Istre.

Razstavo Vojna proti umetnosti: kulturna dediščina Furlanije - Julijske krajine med zaščito in uničenjem 1940–1945 sta pripravila Deželni zavod za kulturno dediščino Furlanije in Julijske krajine ter deželno spomeniškovarstveno nadzorništvo, ki upravljata Vilo Manin. Slednja je bila večkrat prizorišče zgodovinskih dogodkov. V podeželski rezidenci zadnjega beneškega doža Ludovica Manina je konec 18. stoletja nekaj časa bival tudi Napoleon­ Bonaparte, preden je podpisal mirovni sporazum v Campoformiu. V začetku 19. stolet­ja je bila med prvo svetovno vojno vila nekaj časa bolnišnica za italijanske vojake. Med letoma 1940 in 1943 so v njej varovali umetnine. Po letu 1943 so umetnine vračali lastnikom, le tiste iz Istre so preselili v zasebne kleti v kraju San Daniele in niso prišle domov.

S temi tovornjaki so iz Istre vozili umetnine v Vilo Manin. Foto Marija Ana Kranjc

Umik umetnin pred vojno

je bil strokovno utemeljen

Pred začetkom druge svetovne vojne je bil namreč še zelo živ spomin na škodo, ki so jo italijanski umetnosti med prvo svetovno vojno povzročili bombardiranje in vojaški spopadi v tem delu Italije. Zato so pred drugo vojno toliko več pozornosti namenili organizirani skrbi za kulturno dediščino. Tik pred vojno je tržaški spomeniškovarstveni nadzornik določil direktorja muzeja v Vidmu (Carlo Someda de Marco) za vodjo protivojne zaščite umetniških del iz omenjenih dveh dežel.

Na pravkar končani razstavi Vojna proti umetnosti so bile prek več kot 60 arhivskih fotografij predstavljene različne plati opravljene naloge. Arhivske fotografije so prikazale, kako so iz različnih krajev v Vilo Manin v zgolj dveh tednih prepeljali 518 zabojev z umetninami, kako so preuredili vilo in skrbeli za umetnine. Razstava je skušala prvič jasneje ovrednotiti pomen akcije varovanja umetnin pred vojno nevarnostjo, vendar se v ničemer ni lotila vprašanja restitucije del prvotnim lastnikom. Ob razstavi so izšli zloženka in dva kataloga. Prvi je predvsem vodnik po razstavljenih delih, v drugem so interpretacije, razlage in komentarji navedb iz dnevnika, ki ga je o tej akciji vestno vsa leta zapisoval Carlo Someda de Marco. V tem katalogu je zdaj prvič v Italiji ponatisnjen njegov dnevnik z vsemi opombami in pripombami. Someda de Marco je štiri natipkane dnevnike pustil spomeniškovarstvenemu nadzorništvu v Trstu, muzeju in knjižnici v Vidmu ter knjižnici Marciana v Benetkah.

Z obnovljenimi zaboji so opremili razstavo arhivskih fotografij o umiku umetnin iz Istre pred vojno nevarnostjo. Foto Marija Ana Kranjc

Someda je upal, da bo kmalu čas za vrnitev umetnin

Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije je dnevnik v slovenščini (Dnevnik o umiku umetnin iz Kopra, Izole, Pirana 1940) izdal leta 2021, za kar sta poskrbela avtorica Sonja Ana Hoyer in urednik Jože Hočevar. Poleg faksimila tipkopisa Somedovega dnevnika so objavili še njegov prevod v slovenščino in angleščino. Slovensko zunanje ministrstvo je nekaj časa nasprotovalo objavi dnevnika, ker še ni minilo dovolj dolgo (75 let) od Somedove smrti. Vendar je Sonja Ana Hoyer dobila privolitev Somedovega vnuka in dediča, da Slovenija delo lahko objavi. Slovenski založnik (iz neznanega razloga) slovenske knjige dnevnika uradno še ni javno predstavil, čeprav je avtor dnevnika Carlo Someda de Marco na koncu pisanja 25. maja 1945 zapisal tudi: »Upamo, da bo kmalu prišel čas, ko bodo umetnine brez strahu v miru in svobodi vrnjene na svoja izvorna mesta.«

O slovenski izdaji Somedovega dnevnika smo lani pisali v Delu. Iz obalnih mest je bilo 20. junija 1940 odpeljanih 25 zabojev, 25. junija tistega leta pa še en zaboj iz koprskega frančiškanskega samostana sv. Ane. Leta 1943 so poliptih Marija z otrokom in svetniki Cima da Conegliana najprej vrnili v Koper, a so ga takoj po vojni redovniki odpeljali v Benetke in kasneje leta 1966 v muzej sv. Jurija v Mantovo. Večina del iz frančiškanskega samostana sv. Ane v Kopru je zdaj v Huminu. Sicer pa so ostala odnesena dela še na najmanj treh mestih v Italiji. Večino restavriranih del (zanje je poskrbel Vittorio Sgarbi) so pred leti Italijani namenili Muzeju Sartorio v Trstu. Že leta 1943 so delo Vittoreja Carpaccia (Marija z otrokom in svetniki iz piranske cerkve sv. Frančiška) iz Vile Manin odnesli minoritom v Padovo. Štiri koprska Carpaccieva dela so začasni italijanski skrbniki že januarja 1945 vrnili tržaškemu škofu Antoniu Santinu, ki je bil tedaj predstojnik škofije tudi za Koper, vendar jih ta ni posredoval koprski cerkvi, temveč smo šele ob letošnji beneški razstavi Carpaccievih del izvedeli, da jih hranijo v skladiščih beneške galerije Accademia.