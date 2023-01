Vsakič, ko se tvoj junak premakne, ti od veselja vztrepeta srce

V članku preberite:

n kako je nastala Liliana, zgodba o tovarniški delavki, ki ima skrivnostno srčno življenje? To je njen animirani prvenec, čeprav … Leta 2006 je pod mentorstvom Milana Eriča diplomirala z delovno različico risanega filma Striček in Psiček – idejo za zgodbo je dobila, ko je poslušala ljubezensko pesem. Takrat si je zamislila osamljenega priletnega gospoda, ki nekoč spozna Psička, in to srečanje spremeni njuno življenje. Liliana je nastajala dve leti. Ko sem jo gledala, sem premišljevala o romantiki, nostalgiji, Langovem Metropolisu … »Vse to je v njej,« pravi Milanka. »V Liliani je veliko direktnih citatov in hommageev.« In kaj je bilo na začetku? Zgodba? »Pri meni vedno najprej nastane zgodboris in šele potem scenarij.« Na Akademiji umetnosti v Novi Gorici že več let uči študente veščine pripovedovanja avtorskih vsebin skozi nizanje podob in risb.