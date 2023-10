Vsako dobro umetniško delo izvira iz osebne zgodbe

V nadaljevanju preberite:

V današnji hiperprodukciji se moč in vpliv kritike nedvomno zmanjšujeta, je poudarila Meta Gabršek Prosenc, umetnostna zgodovinarka, likovna kritičarka in kuratorka ter dolgoletna direktorica Umetnostne galerije Maribor (UGM), ki je letošnja dobitnica nagrade za življenjsko delo Slovenskega društva likovnih kritikov (SDLK). Upati je, je dodala, »da se bo ob spremenjeni medijski krajini kritika – seveda v pozitivnem smislu in s tehtnimi zapisi – relevantno vzpostavila v digitalni obliki«.