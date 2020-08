FOTO:Z deli je zaznamoval tudi javni prostor

V Koroški galeriji likovnih umetnosti je do konca septembra na ogled dokumentarno-umetniška razstava Pečkov Slovenj Gradec, ki so jo postavili ob stoti obletnici umetnikovega rojstva. Kustosinji razstave, Nina Popič in Katarina Hergold Germ, sta zasnovali razstavo v treh tematskih sklopih.Izpostavili sta umetnikova zgodnja slikarska dela, med njimi cikel slovenjgraških dvorišč, njegovo družbeno vlogo in Pečka kot oblikovalca javnega prostora. »Njegovo družbenoangažirano delovanje je bilo tako raznovrstno, da ni mogoče izpostaviti vsega in ga predstaviti v popolnosti. Začelo se je z njegovo odločitvijo, da se ob službi ne bo v ...