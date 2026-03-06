Botanična ilustracija razkriva razvoj našega odnosa do narave

V prvem stoletju našega štetja je grški botanik Pedanij Dioskorid sedel za mizo in ustvaril zgodovino. Nosila je ime De materia medica; šlo je za prvo ilustrirano knjigo, namenjeno prepoznavanju rastlinskih vrst, ki naj bi služila predvsem medicinski rabi.

Botanična ilustracija se je v stoletjih zatem razvila in razmahnila, pri tem pa spojila polji znanosti in umetnosti, ki po besedah Tjaše Bon v svojem prepletu »prispevata k celovitejšemu razumevanju in spoštovanju narave ter razumevanju našega mesta v njej«. Slednje se kaže tudi na umetničini razstavi Strupeno, ki je do 3. aprila na ogled v Centru ilustracije.