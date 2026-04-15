Vizionarski mistik Tone Kralj: razstava, ki razkriva doslej skrite zaklade

Monumentalno platno Zadnja večerja, ki so jo pred skoraj stoletjem uvrščali v vrh ustvarjalnosti Toneta Kralja, danes prvič po skoraj stoletju stopa iz sence depojev. Narodna galerija odpira razstavo Tone Kralj (1900–1975): vizionarski mistik, na kateri bo mogoče na enem mestu videti 84 del umetnika, ki je med vojnama razstavljal v Benetkah, Amsterdamu in Parizu ter leta 1931 prejel srebrno medaljo v Padovi.

Razstava razkriva ključna leta formiranja njegovega sloga, ko je Kralj med simbolizmom, novo stvarnostjo in monumentalnim realizmom iskal svoj izraz in hkrati odziv na politične pritiske časa. Ob restavriranih delih, kot sta trimetrska Zadnja večerja in Saloma, se zastavlja vprašanje, kako danes beremo umetnika, ki je v cerkvah ob rapalski meji slikal meje, o katerih se takrat ni smelo govoriti – in kaj to pomeni za naš pogled na umetnost in zgodovinski spomin danes.