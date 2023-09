Zadnja začasna razstava stalne zbirke?

V nadaljevanju preberite:

Poldrugo desetletje dolga odise­jada nove zgradbe Umetnostne galerije Maribor (UGM) se bliža koncu, čeprav se izgradnja Centra­ Rotovž nekoliko zamika in je doslej bila opravljena le približno tretjina načrtovanih del. V UGM so včeraj napovedali novo postavitev del iz njihove zbirke v starih prostorih na Strossmayerjevi ulici. Upajo, da bo to res ­zadnja začasna postavitev. Bo pa nedvomno unikatna, za projekt so angažirali industrijskega oblikovalca Davida Tavčarja, ki ima kljub mladosti za seboj sijajno kariero.