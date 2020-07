FOTO:Zakaj Afrika ni več vprašanje, ki bi jo preganjalo

Ko pogledaš njene slike, vidiš neuničljive ženske, upodobljene s toplimi barvami, da takoj začutiš energijo in raznolikost. Z istimi besedami bi lahko opisali Afriko, a tudi Tjašo Rener, slovensko slikarko, ki osem let živi in ustvarja v Gani.Imela je Zoisovo štipendijo, za svoje slike je prejemala nagrade že med študijem, z odliko je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Lahko bi si ustvarila kariero doma, vendar je bila odločena, da gre v Afriko. »Zakaj Afrika? Saj imate vse tukaj,« ji je na zagovoru diplome potarnal razočarani profesor grafike. Toda Tjaša si ni premislila: »Ne skrbite, v ...