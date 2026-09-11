Ustava obljublja enakost, realnost razkriva nasilje

Umetnost, ki jo ustvarja in razstavlja Zanele Muholi, je med najzanimivejšimi na svetu v zadnjih letih. Njena dela, predvsem fotografska, so bila v tem desetletju razstavljana v svetovno znanih muzejih, kot so Muzej moderne umetnosti v San Franciscu, berlinska Gropiusova stavba (Martin-Gropius-Bau) in londonski Tate Modern. To jesen si jo bo mogoče ogledati v razstavnem salonu Foto Arsenal­ na Dunaju. Razstavo Zanele ­Muholi: Tukaj smo (Zanele Muholi: We Are Here) bodo odprli 18. septembra in bo na ogled do 10. januarja 2027. Skoraj sočasno, oktobra, bodo številne fotografije Zanele Muholi po prejemu prestižne Hasselbladove nagrade predstav­ljene javnosti tudi na posebni razstavi v Göteborgu na Švedskem. Dajanje glasu ljudem Zanele Muholi pravi, da se ne more opisati binarno, niti kot ...