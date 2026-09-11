Ustava obljublja enakost, realnost razkriva nasilje

Južnoafriška ustvarjalka Zanele Muholi spremlja vsakdan skupnosti LGBT+, portretiranci pogosto gledajo naravnost v objektiv.
Galerija
Miss D'vine II, 2007 FOTO: Zanele Muholi
Umetnost, ki jo ustvarja in razstavlja Zanele Muholi, je med najzanimivejšimi na svetu v zadnjih letih. Njena dela, predvsem fotografska, so bila v tem desetletju razstavljana v svetovno znanih muzejih, kot so Muzej moderne umetnosti v San Franciscu, berlinska Gropiusova stavba (Martin-Gropius-Bau) in londonski Tate Modern.
To jesen si jo bo mogoče ogledati v razstavnem salonu Foto Arsenal na Dunaju. Razstavo Zanele Muholi: Tukaj smo (Zanele Muholi: We Are Here) bodo odprli 18. septembra in bo na ogled do 10. januarja 2027. Skoraj sočasno, oktobra, bodo številne fotografije Zanele Muholi po prejemu prestižne Hasselbladove nagrade predstavljene javnosti tudi na posebni razstavi v Göteborgu na Švedskem.
Dajanje glasu ljudem
Zanele Muholi pravi, da se ne more opisati binarno, niti kot ...
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