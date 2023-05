Zanimalo jih je vse skrajno in nenavadno

V nadaljevanju preberite:

Kdo so bili prerafaeliti? To umet­niško gibanje, ki je vzniknilo v viktorijanski Angliji in pretresalo vse vrste norm, je bilo »kot nova fantovska skupina, ki vam je starši ne bi dovolili poslušati«, je duhovit opis v razdelku splet­ne strani galerije Tate Britain, namenjen mlajšemu občinstvu. Ena od njegovih gonilnih sil so bili Rossettijevi, ki jim je v galeriji posvečena razstava, na ogled do konca septembra.