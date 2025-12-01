  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vizualna umetnost

    Zavesa iz kosti z avtohtono slovensko specifiko

    V Sloveniji so uspeli tam, kjer je Avstrijcem spodletelo.
    Za pletenje vozlov in nizanje kosti na lokaciji razstave je poskrbela Meta Filipič. FOTO: Blaž Gutman/MGML
    Galerija
    Za pletenje vozlov in nizanje kosti na lokaciji razstave je poskrbela Meta Filipič. FOTO: Blaž Gutman/MGML
    Mirt Bezlaj
    1. 12. 2025 | 05:00
    3:36
    A+A-

    Bone curtain, zavesa, narejena iz rdečih vrvi in kravjih kosti, je bila prvič razstavljena v sredini velike temačne hale galerije Gurnert v Kölnu leta 1985. V tem delu »preprostost oblikovanja, združena z uporabljeno snovjo in njeno predstavitvijo, ki niha med monumentalnostjo in minljivostjo, ustvarja mitični učinek, v katerem se združujejo vse teme del Marine Abramović in Ulaya: gibanje, čas, polarnost, identiteta, življenje, smrt in duhovne energije,« je zaveso iz kosti opisal umetnostni zgodovinar Friedemann Malsch.

    Ker umetniškega dela izjemne vrednosti lastniki niso mogli posoditi galeriji Cukrarna, so za razstavo v Ljubljani po dogovoru z Marino Abramović razstavili na novo narejeno zaveso. Izdelalo jo je družinsko podjetje Braneta Filipiča RPS d. o. o., ki pogosto sodeluje z galerijami in muzeji pri iskanju tehnoloških rešitev za postavitve zahtevnejših razstav. Za razstavo Art Vital izdelujejo celotno postavitev in še nekaj drugih razstavnih eksponatov.

    image_alt
    Lahko je reči, odpusti, zelo težko je to res doživeti

    Sprva so mislili, da bo še najlažje dobiti primerne kravje kosti, pa vendar se je pokazalo, da je to v resnici najtežje, je pojasnil Filipič. Najprej so poklicali vse večje klavnice v državi, vendar so jih, čeprav so ponudili visoko odkupno ceno, zavrnile. V eni od teh so jim povedali, da so jih pred pol leta z enako prošnjo kontaktirali že Avstrijci, ko so pripravljali razstavo Marine Abramović na Dunaju.

    Močnejše kosti slovenskih krav

    Ko so že skoraj obupali, se je Filipičevemu prijatelju Damjanu Tušarju uspelo dogovoriti z mesarstvom Oblak iz Žirov in Kmetijsko zadrugo Idrija. Nabrane kosti so po delih dva meseca pošiljali v podjetje. Vendar se je pokazalo, da se kosti slovenskih krav po širini razlikujejo od kosti brazilskih, iz katerih je bila narejena originalna kostna zavesa. »Očitno imamo v Sloveniji krave z malo močnejšimi kostmi, kar daje zavesi avtohton slovenski značaj,« je pojasnil Filipič.

    image_alt
    Smrt je ultimativni odgovor. Življenje pa je absolutno

    Vendar se težave s pridobitvijo kosti še niso končale. Bile so sicer brez mesa, vendar polne mozga, zato se je RPS povezal s Špelo Kocijančič, ki iz govejih kosti izdeluje kolagen. A tudi po dolgem prekuhavanju so še vedno ohranile vonj. Sprva so jih poskušali obdelati s peroksidom, vendar se je pokazalo, da bi bile tako obdelane videti preveč nenaravno. Nazadnje so ugotovili, da je rešitev v dvakratnem dolgotrajnem prekuhavanju.

    Nato je bilo treba približno 550 kosti še vplesti z vrvmi. Vsaka vrv nosi od 14 do 15 kosti, vsako kost drži vozel, ki mora biti dovolj velik, da ne spolzi skoznjo. Za pletenje vozlov, nizanje kosti in videz zavese na lokaciji razstave je poskrbela Meta Filipič. Razstava v Cukrarni je torej obenem ne le redka priložnost za ogled zavese iz kosti, temveč tudi svojevrsten dokaz povezovanja, prepletanja ne zgolj vrvi in kosti, ampak tudi ljudi, ki so sodelovali pri postavitvi razstave.

    Novice  |  Črna kronika
    Umor

    Tiskovna konferenca o Stefanie P.: po umoru prišel nazaj in skrbel za psa

    Že v četrtek sta bila aretirana tudi brat in očim osumljenca, a so ju medtem izpustili iz pripora.
    30. 11. 2025 | 11:55
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Uboj

    Kdo je bila Stefanie Pieper: avstrijska vplivnica, ki jo je ubil Slovenec

    Ustvarjala je vsebine o ličenju, življenjskih nasvetih in glasbi. Pogosto je objavljala o svojem zlatem prinašalcu Marlowu
    30. 11. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Borut Pahor

    Nekoč vladal Sloveniji, sedaj prodaja pižame

    Nekdanji predsednik Borut Pahor je s poziranjem ob goli blondinki v postelji požel predvsem zgražanje javnosti.
    28. 11. 2025 | 21:02
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Umor

    Policisti v gozdu pri Majšperku našli truplo pogrešane Avstrijke

    Glavni osumljenec v primeru izginotja Avstrijke je njen nekdanji partner, 31-letni Slovenec s stalnim bivališčem v Avstriji.
    29. 11. 2025 | 16:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    REŠITEV

    Kaj obeta material za naslednje desetletje?

    Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

    Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INOVACIJE

    Klinika, ki se loti tudi primerov, ki se drugod zdijo nerešljivi

    Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko potrkajo davčni inšpektorji

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Sergej Murko 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samopreskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju z Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več

    Več iz teme

    Art VitalMarina AbramovićUlayBone curtainzavesa iz kostikosti

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Capitals pred gostovanjem pri Kings do četrte zaporedne zmage

    Ena najboljših ekip zahodne konference, Dallas Stars, je medtem doma pokazala svojo moč in s 6:1 odpravila Ottawa Senators za četrto slavje zaporedoma.
    Luka Škoda 1. 12. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Maduro ni pobegnil, oglasil se je z besedami: Venezuela je nepremagljiva

    Z Donaldom Trumpom naj bi se tudi slišala po telefonu, a vsebina pogovorov ni znana.
    1. 12. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Asistirana smrt

    Z asistirano pomočjo umrl Ludwig Minelli, ustanovitelj Dignitasa

    Nekdanji novinar in pozneje pravnik je leta 1998 ustanovil eno najvidnejših svetovnih organizacij za pomoč pri smrti.
    1. 12. 2025 | 07:01
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: 5 kosil, ki jih obožujemo v decembru

    Priporočamo vam mac'n'cheese, sarmo, palačinke Suzette, goveje ličnice in vrhunski segedin iz pečice. Okusi, ki grejejo.
    Odprta kuhinja 1. 12. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Množično streljanje

    Na zabavi umrli trije otroci in 21-letni mladenič, storilec še ni znan

    Letos naj bi bilo v ZDA že najmanj 380 množičnih streljanj, opozarja nevladna organizacija Gun Violence Archive.
    1. 12. 2025 | 06:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Asistirana smrt

    Z asistirano pomočjo umrl Ludwig Minelli, ustanovitelj Dignitasa

    Nekdanji novinar in pozneje pravnik je leta 1998 ustanovil eno najvidnejših svetovnih organizacij za pomoč pri smrti.
    1. 12. 2025 | 07:01
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: 5 kosil, ki jih obožujemo v decembru

    Priporočamo vam mac'n'cheese, sarmo, palačinke Suzette, goveje ličnice in vrhunski segedin iz pečice. Okusi, ki grejejo.
    Odprta kuhinja 1. 12. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Množično streljanje

    Na zabavi umrli trije otroci in 21-letni mladenič, storilec še ni znan

    Letos naj bi bilo v ZDA že najmanj 380 množičnih streljanj, opozarja nevladna organizacija Gun Violence Archive.
    1. 12. 2025 | 06:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    »To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

    Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

    Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Ali veste, kaj vam dviguje račun? Moj Elektro to pokaže v nekaj minutah (video)

    Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    SEMPL

    Scenaristka, ki dela tudi »oskarje« na našem odru

    Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

    Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    SVET ILUSTRACIJ

    Kaj vse razkrivajo skrivnostne podobe?

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Podarite trenutke, ki ostanejo v spominu

    WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Testiral sem za vas: kako se obnesejo vrhunska skandinavska oblačila

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    BODITE PREVIDNI

    Bodite previdni: to so klici, ki vam lahko zagrenijo življenje (video)

    Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenci razkrivamo, kam želimo vlagati denar

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pripravljeni na smučarsko sezono? Kaj morate vedeti o poškodbah na smučišču?

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

    Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Pet razlogov, zakaj je novi CLA najbolj zaželen Mercedes pri nas

    Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

    Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 13:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Brezplačno do klimatske ali prezračevalne naprave

    Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIKI

    L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

    L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Peugeot 3008: sedem let pozneje

    Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Izobraževanje

    Samo s temi veščinami so dosegli do 40% višje prihodke pri prodaji

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

    Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prihajajo prazniki – uporabite to priročno in enostavno rešitev Pošte Slovenije

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Čist zrak

    Kako se lahko obvarujemo pred onesnaženim zrakom?

    Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
    Promo Delo, Promo Delo 28. 11. 2025 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prehitite črni petek in prihranite

    Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Soseska Pod Šmarno goro: kjer hiša postane dom

    V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Oblačila

    Ko likanje postane umetnost

    Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo