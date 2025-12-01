Zavesa iz kosti z avtohtono slovensko specifiko

Bone curtain, zavesa, narejena iz rdečih vrvi in kravjih kosti, je bila prvič razstavljena v sredini velike temačne hale galerije Gurnert v Kölnu leta 1985. V tem delu »preprostost oblikovanja, združena z uporabljeno snovjo in njeno predstavitvijo, ki niha med monumentalnostjo in minljivostjo, ustvarja mitični učinek, v katerem se združujejo vse teme del Marine Abramović in Ulaya: gibanje, čas, polarnost, identiteta, življenje, smrt in duhovne energije,« je zaveso iz kosti opisal umetnostni zgodovinar Friedemann Malsch.

Ker umetniškega dela izjemne vrednosti lastniki niso mogli posoditi galeriji Cukrarna, so za razstavo v Ljubljani po dogovoru z Marino Abramović razstavili na novo narejeno zaveso. Izdelalo jo je družinsko podjetje Braneta Filipiča RPS d. o. o., ki pogosto sodeluje z galerijami in muzeji pri iskanju tehnoloških rešitev za postavitve zahtevnejših razstav. Za razstavo Art Vital izdelujejo celotno postavitev in še nekaj drugih razstavnih eksponatov.

Sprva so mislili, da bo še najlažje dobiti primerne kravje kosti, pa vendar se je pokazalo, da je to v resnici najtežje, je pojasnil Filipič. Najprej so poklicali vse večje klavnice v državi, vendar so jih, čeprav so ponudili visoko odkupno ceno, zavrnile. V eni od teh so jim povedali, da so jih pred pol leta z enako prošnjo kontaktirali že Avstrijci, ko so pripravljali razstavo Marine Abramović na Dunaju.

Močnejše kosti slovenskih krav

Ko so že skoraj obupali, se je Filipičevemu prijatelju Damjanu Tušarju uspelo dogovoriti z mesarstvom Oblak iz Žirov in Kmetijsko zadrugo Idrija. Nabrane kosti so po delih dva meseca pošiljali v podjetje. Vendar se je pokazalo, da se kosti slovenskih krav po širini razlikujejo od kosti brazilskih, iz katerih je bila narejena originalna kostna zavesa. »Očitno imamo v Sloveniji krave z malo močnejšimi kostmi, kar daje zavesi avtohton slovenski značaj,« je pojasnil Filipič.

Vendar se težave s pridobitvijo kosti še niso končale. Bile so sicer brez mesa, vendar polne mozga, zato se je RPS povezal s Špelo Kocijančič, ki iz govejih kosti izdeluje kolagen. A tudi po dolgem prekuhavanju so še vedno ohranile vonj. Sprva so jih poskušali obdelati s peroksidom, vendar se je pokazalo, da bi bile tako obdelane videti preveč nenaravno. Nazadnje so ugotovili, da je rešitev v dvakratnem dolgotrajnem prekuhavanju.

Nato je bilo treba približno 550 kosti še vplesti z vrvmi. Vsaka vrv nosi od 14 do 15 kosti, vsako kost drži vozel, ki mora biti dovolj velik, da ne spolzi skoznjo. Za pletenje vozlov, nizanje kosti in videz zavese na lokaciji razstave je poskrbela Meta Filipič. Razstava v Cukrarni je torej obenem ne le redka priložnost za ogled zavese iz kosti, temveč tudi svojevrsten dokaz povezovanja, prepletanja ne zgolj vrvi in kosti, ampak tudi ljudi, ki so sodelovali pri postavitvi razstave.