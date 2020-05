Zbiranje muzejskega gradiva v realnem času

»V naši kulturi neskončnosti ne predstavlja muzej, temveč medij. V medijih namreč umetnosti ne primerjamo več z umetnostno tradicijo, umetnostnim kontek­stom, temveč z neskončnim ­profanim prostorom ­vsakdanje 'realnosti'.« Misel filozofa, umetnostnega kritika in teoretika medijev Borisa Groysa v času pandemije novega koronavirusa dobiva drugačne dimenzije. Mediji, ki imajo v tem času dominantno vlogo, v nasprotju z muzeji, galerijami, gledališči in koncertnimi dvoranami praviloma ne morejo legitimirati umetniških projektov in jim podeliti artistične relevantnosti ter ekskluzivnega statusa.Čeprav je polje ...