Zdenka Badovinac odstopila z mesta direktorice MSU Zagreb

Iz Muzeja sodobne umetnosti v Zagrebu so sporočili, da je Zdenka Badovinac, ki je institucijo vodila dobri dve leti, nenadoma podala odstopno izjavo. Kot navajajo, je kot razlog za to navedla osebne, družinske razloge, zaradi katerih funkcije ne more več opravljati. S 1. oktobrom bo v. d. direktorice Vesna Meštrić, dolgoletna kustosinja muzeja in vodja Zbirke Richter ter oddelka za zbirke.

Več sledi ...