Zelena v svojih legah, pomenih, pojavnostih in funkcijah

Zeleni rez: krajine, rastline, predmeti, površine, ploskve, robovi. To je naslov razstave, ki so jo pred kratkim »odprli« v galeriji Equrna, seveda pa je kljub fizični postavitvi v galerijskih prostorih dostop do galerije iz znanih razlogov onemogočen. Eksponate si je mogoče ogledati prek medmrežja, zato je projekt na njihovi spletni strani dovolj natančno predstavljen s fotografijami.Arne in Tomaž Brejc nista prvič za vodilo razstave izbrala določene barve. Takšen je bil recimo projekt Back to black pred šestimi leti. Tokrat sta izbrala zeleno. »Naredimo pomladanski rez skozi sodobno likovno umetnost, naj bo ta rez zelena ...