Zgodovinski spomin jih je pustil ob strani

V nadaljevanju preberite:

»Ženske so ustvarjale skozi vso zgodovino likovne umetnosti, njihovo delo pa je bilo zaradi poenostavljanja in izčiščevanja, ki ju zahteva umetnostna kronologija, ves čas prepuščeno pozabi. Poveličevanje posameznikov in ustvarjanje mitov je v zgodovinopisju dovoljevalo vpis redkih ustvarjalk, pri nas denimo Ivane Kobilca,« je ob predstavitvi razstave Slovenske umetnice v obdobju 1850–1950 poudarila kustosinja Barbara Savenc.