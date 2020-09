FOTO:Zgovorna in pretresljiva pričevanja nemirnega sveta

Razstava najboljših novinarskih fotografij, ki jih izbira žirija World Press Photo, ni namenjena preveč občutljivim ljudem. Vsako leto namreč pokaže vojne grozote, okoljsko škodo in ogroženost narave, flore in favne. Ena od več kot dvajsetih postaj svetovne razstave World Press Photo je letos znova dunajski fotografski center Westlicht (do 25. oktobra). »World Press Photo je najprestižnejša nagrada za fotoreporterje, saj ima najboljši marketing,« je ob odprtju dunajske razstave za Delo povedal Alain Schroeder. »Prejel sem veliko nagrad, na primer potovalni fotograf leta (Travel Photographer of the Year), vendar so ta in ...