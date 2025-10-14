Živel si v pričakovanju, da bodo kmalu prišli pote

V nadaljevanju preberite:

Na situ tokratnega Kranj Foto ­Festa sta izmed več kot 1500 prijavami fotografov iz več kot osemdesetih držav ostala dva nagrajenca – Paša Kričko (Belorusija) in Balázs Turós (Madžarska). Ob skupinski razstavi v Mali galeriji Cankarjevega doma (na ogled do 30. novembra), ki poleg njunih predstavlja še dela drugih umetnikov, vključenih v letošnjo edicijo festivala, smo z njima spregovorili o domu, izgnanstvu, nasilju represivnih režimov ter pozabi in minljivosti.