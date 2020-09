FOTO:Zmagala je neenotna in vnetljiva Evropa

Grand prix Ex tempora 2020 Piran: Insieme, united, united Europe, delo Renate Pentek Šimoković Fotografiji Obalne galerije Piran

»Evropa je že leta v krizi, poleg migrantske krize imamo zdaj še covid-19, teroristične akcije, izstope, delitve, ves čas nova in nova žarišča, zato sem izbrala vžigalice za rdečo nit svojega v Piranu nagrajenega slikarskega dela,« je po prejetju najvišje nagrade ob koncu 55. mednarodnega slikarskega ex-tempora v Mestni galeriji Piran povedala letošnja nagrajenka, akademska slikarkaz Reke.Mednarodna žirija, ki ji je predsedovala docentka z ALUO dr., je grand prix (v vred­nosti 2000 evrov) za delo z naslovom Insieme, united, united Europe utemeljila takole: »Delo hrvaške umetnice z ironičnim pristopom neposredno nagovarja spremenljivo družbeno stanje, ki lahko vzplamti v vsakem trenutku v zdajšnji politični negotovosti Evropske unije. Vsebina je predstavljena tako, da prek estetike privlačnosti posreduje neprijetno ost.«Slika ponazarja zastavo EU, njeno modro podlago sestavlja množica (480) škatlic z vžigalicami s podobo zastave EU, namesto rumenih zvezd pa je v krog postavila svežnje vžigalic, ki predstavljajo lahko vnetljiv čas današnjega sveta in Evrope v njem.Odkupno nagrado za najboljše delo mladega avtorja do 35 let je prejela študentka ALUOiz Kranja za Best Content. Žirija je svojo odločitev utemeljila z navedbo, da delo odlikuje zanimiva konceptualna naravnanost, v kateri združi banalni »ready made« s podobo morja, s sladko vsebino vred, v ponavljajočo se podobo. »Morska veduta je tako posodobljena, povezana z množično potrošnjo in znova aktualna.« Likovno delo mlade Lare Popov je po svoje podobno zmagovalnemu, saj je v okvir nalepila 270 paketkov sladkorja, na katerih je upodobljena jadrnica.Navkljub težkim razmeram (pandemija in gospodarska kriza) je Obalnim galerijam Piran uspelo izpeljati najstarejši in najbolj množični tovrstni slikarski dogodek v državi. Platna je letos žigosalo 238 avtorjev iz petih držav, ki so oddali 204 slik v najrazličnejših tehnikah. Piranski slikarski praznik povezuje tako akademsko izobražene mojstre slikarstva, mlade likovnike kot samouke. Obalne galerije so skupaj s podporniki podelile 17 nagrad v skupni vrednosti 20.000 evrov. Od oddanih 204 del so jih 96 razstavili v Mestni galeriji Piran in razstavišču Monfort (skladišče soli) v Portorožu. Razstava bo v obeh razstaviščih odprta do 18. oktobra.Platna so umetniki lahko žigosali v več krajih po Sloveniji. Poseben zalogaj je bilo slovesno odprtje razstave, ki se ga je v preteklosti na glavnem piranskem (Tartinijevem) trgu običajno udeležilo po več sto avtorjev in ljubiteljev slikarstva. Letos so ga zato organizirali v Mest­ni galeriji za izbrano skupino 50 povabljenih, hkrati pa so prireditev prenašali po facebooku in jo je tako spremljalo še 615 ljudi. Poz­neje si jih je na FB-profilu Obalnih galerij Piran in youtubu posnetek ogledalo še več kot tisoč.Ravnateljicibo mandat prenehal 1. decembra, zato je občina Piran že pred dnevi objavila razpis, na katerega se je mogoče prijaviti do danes (srede, 9. septembra). Vse kaže, da je interes kandidatov velik in da so se pripravljeni spopasti z nelahkim položajem kulture in skrbeti za nadaljnji razvoj tega javnega zavoda. Poleg velike skrbi za upodabljajočo umetnost prirejajo Obalne galerije tudi bienalni mednarodni kiparski simpozij Forma viva v kamnu in vzdržujejo stalno razstavišče kipov v kraju, prav tako sodelujejo pri organizaciji Arhitekturnih dnevov v Piranu. Največje bogastvo Obalnih galerij pa je več kot 1200 del moderne in sodobne umetnosti, ki tvorijo eno popolnejših in reprezentančnih zbirk v državi (razdeljenih v več posebnih zbirk) številnih slovenskih in tujih avtorjev iz druge polovice 20. in začetka 21. stoletja.