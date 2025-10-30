Zvedav do konca, do zadnjega je spremljal dogajanje v umetnosti

V nadaljevanju preberite:

Od smrti Avgusta Černigoja (1898–1985) bo 17. novembra minilo 40 let. Obsežnejše razstavne vrnitve k njegovemu opusu z zgodnjim vrhuncem v konstruktivističnih letih ni na vidiku, okrogli jubilej so v program vključili v novem ljubljanskem Ateljeju Lučka & Avgust, ki že v imenu izpostavlja odnos, ki ga je z umetnikom vzpostavila nekdanja ravnateljica Kosovelove knjižnice v Sežani Lučka Čehovin.

V ateljeju je na ogled dialog med deli Černigoja in slikarke Duše Jesih, natanko ob jubileju bo nastopil Dragan Živadinov.