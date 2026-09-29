Ekološka bomba pod Gorjanci: zastrupili so najboljšo vodo

»Kamion se je pripeljal, stresel material in odpeljal. Ko je bilo polno, so zasuli,« je bentil vaščan Hrušice pod Gorjanci. Pozabljeni da so od občine, države in boga, pravijo. Predvsem pa so razočarani, ker so jim že pred 60 leti navlekli smeti, ekološka bomba pa še kar tiktaka.

V Hrušici si ne želijo revolucije, hočejo pa živeti v zdravem in čistem okolju, ne nazadnje je to njihova ustavna pravica. »Že leta 2012 si je teren ogledal gradbinec in ocenil, da bi sanacija stala med 80.000 in 90.000 evri. S tem sem odšel na Mestno občino Novo mesto,« nam je še razložil Ivo Kuljaj, ki naj bi mu na občini dejali, naj pusti to na miru.« V naslednjih 14 letih se ni zgodilo nič, le razmere za bivanje so se slabšale.