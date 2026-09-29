  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoOdbojkaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Dolenjska

    Ekološka bomba pod Gorjanci: zastrupili so najboljšo vodo

    Domačini zahtevajo sanacijo območja, pod katerim leži nekoč pomemben vodni vir.
    Obvestilo o vodovarstvenem območju stoji na mestu, kjer je bil nekoč uvoz na divje odlagališče. FOTO: Drago Perko
    Galerija
    Obvestilo o vodovarstvenem območju stoji na mestu, kjer je bil nekoč uvoz na divje odlagališče. FOTO: Drago Perko
    Drago Perko
    29. 9. 2026 | 06:30
    29. 9. 2026 | 06:34
    7:25
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    »Kamion se je pripeljal, stresel material in odpeljal. Ko je bilo polno, so zasuli,« je bentil vaščan Hrušice pod Gorjanci. Pozabljeni da so od občine, države in boga, pravijo. Predvsem pa so razočarani, ker so jim že pred 60 leti navlekli smeti, ekološka bomba pa še kar tiktaka.

    V Hrušici si ne želijo revolucije, hočejo pa živeti v zdravem in čistem okolju, ne nazadnje je to njihova ustavna pravica. »Že leta 2012 si je teren ogledal gradbinec in ocenil, da bi sanacija stala med 80.000 in 90.000 evri. S tem sem odšel na Mestno občino Novo mesto,« nam je še razložil Ivo Kuljaj, ki naj bi mu na občini dejali, naj pusti to na miru.« V naslednjih 14 letih se ni zgodilo nič, le razmere za bivanje so se slabšale.

    Sorodni članki

    Premium
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Piran

    Spomeniško palačo bi spremenili v apartmaje, kupca povezana z Matozom

    Pirančane je najprej zmotilo, da so palačo letos trikrat preprodali in da občina kar trikrat ni uveljavila predkupne pravice.
    Boris Šuligoj 29. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Novo študijsko leto

    Na univerzah novi študijski programi in tudi dodatna vpisna mesta

    Po prvih ocenah je na visokošolske zavode vpisanih 69.631 študentov, primanjkuje pa jim več tisoč postelj v javnih študentskih domovih.
    Špela Kuralt 28. 9. 2026 | 18:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Programski kongres NSi

    NSi pred kongresom: Kako dolgo še lahko hodi po Janševi poti?

    Po zamenjavi Mateja Tonina z Jernejem Vrtovcem se je krščanska stranka programsko še bolj zlila z največjo vladno stranko.
    Uroš Esih 29. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzna analiza

    Kdaj bo konec padanja tečaja delnic Luke Koper

    Ljubljansko borzo načenja val unovčevanja dobičkov, kar se najbolj pozna prav delnicam upravljavca edinega slovenskega pristanišča.
    Karel Lipnik 28. 9. 2026 | 14:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Odločitev ZDA sprožila novo povišanje svetovnih cen nafte

    Cene nafte so se znova povišale po tem ko so Združene države Amerike zavrnile iransko ponudbo začasnega premirja.
    28. 9. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka v Lidlu

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je odvzela vzorec, v katerem je bila ugotovljena salmonela.
    28. 9. 2026 | 19:18
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Regulacija cen

    Pocenitev dizelskega goriva, rekordna cena bencina

    Vlada podaljšala veljavnost uredbe o znižanju okoljskih dajatev, na dovoljenje Bruslja za znižanje trošarin še čaka.
    Karel Lipnik 28. 9. 2026 | 15:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Lockheed Martin

    Dele vojaških letal F-35 namesto v ZDA poslali na Kitajsko

    Za zdaj ni znano, ali je preusmeritev pošiljke posledica naključja ali uspeh kitajske vohunske dejavnosti.
    28. 9. 2026 | 15:44
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGETIKA

    Slovenski energetski velikan posebej za slovenska podjetja

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    24. 9. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    KAKO VESTE, DA STE VARNI?

    Več kot 400 inženirjev na tem dela vsak dan, tudi v Sloveniji

    Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
    14. 9. 2026 | 12:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Edinstvena sestavina, ki jo še vedno raziskujejo

    Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
    17. 9. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    »V tem primeru je polnjenje najdražje.« Kako se izogniti najdražjim cenam?

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Trgovalne platforme

    Trgovanje na klik privablja predvsem mlajše

    Možnost nakupa in prodaje vrednostnih papirjev s kavča preko digitalnih platform spodbuja k prehodu od varčevanja k vlaganju in krepi trg kapitala.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Financiranje podjetij

    Skladi zasebnega dolga most do kreditiranja na banki

    V novi sklad kot investitor vstopa tudi Evropski investicijski sklad.
    Milka Bizovičar 29. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Vsi težimo k prevladi, a je kitajski pristop manj ofenziven kot zahodni

    Janez Škrabec o poslovanju s Kitajsko, Srednjo Azijo, priložnostih v Ukrajini ter aktualnih temah – energetiki, davkih in umetni inteligenci.
    Nejc Gole 28. 9. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podkast Izvozniki

    Slovenski izvozniki v izogib »igri pokra«: ključ so podatki in priprava

    Tine Novak in Ines Čigoja o tem, na kaj morajo biti podjetja pozorna pri iskanju novih priložnosti in da se izognejo tveganjem pri vstopanju na tuje trge.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    odpadkismetipitna vodasanacijaHrušicaokoljeGorjanci

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Okolje

    Evropska komisija je pri pravilih o izpustih CO2 prezrla lastna priporočila

    V internem dokumentu je bilo zapisano, da je kljub argumentom proizvajalcev avtomobilov še prezgodaj, da bi cilj za leto 2035 označili za nedosegljiv.
    29. 9. 2026 | 08:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Kaj prinaša oktobrski referendum: koliko ljudi lahko izgubi volilno pravico?

    Prihodnjo nedeljo, 11. oktobra, bodo volivci na referendumskem vikendu odločali o enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih.
    Eva Vujas 29. 9. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinolestvica: Čez sedem let vse prav pride, tudi Maščevalci

    Ne, nismo se zmotili in pomotoma objavili lestvice iz 2019. Res so na prvem mestu Maščevalci: Zaključek. S štirimi dodatnimi minutami.
    29. 9. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    EP v kolesarstvu

    Pogačar želi nastopiti na evropskem prvenstvu, zdravnik je dal zeleno luč

    Pri ekipi mu to odsvetujejo, zdravnik pa pravi, da lahko nastopi. Na cesto se je vrnil šele pred nekaj dnevi, poprej je treniral na sobnem kolesu.
    Matic Rupnik 29. 9. 2026 | 07:47
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Angleški velikan v težavah: grozi mu selitev v peto ligo in odvzem vseh naslovov

    Po odločitvi neodvisne komisije se odpira vprašanje kazni za angleškega velikana. Če bi ga premier liga izključila, nima zagotovljenega mesta niti v drugi ligi.
    29. 9. 2026 | 07:24
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinolestvica: Čez sedem let vse prav pride, tudi Maščevalci

    Ne, nismo se zmotili in pomotoma objavili lestvice iz 2019. Res so na prvem mestu Maščevalci: Zaključek. S štirimi dodatnimi minutami.
    29. 9. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    EP v kolesarstvu

    Pogačar želi nastopiti na evropskem prvenstvu, zdravnik je dal zeleno luč

    Pri ekipi mu to odsvetujejo, zdravnik pa pravi, da lahko nastopi. Na cesto se je vrnil šele pred nekaj dnevi, poprej je treniral na sobnem kolesu.
    Matic Rupnik 29. 9. 2026 | 07:47
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Angleški velikan v težavah: grozi mu selitev v peto ligo in odvzem vseh naslovov

    Po odločitvi neodvisne komisije se odpira vprašanje kazni za angleškega velikana. Če bi ga premier liga izključila, nima zagotovljenega mesta niti v drugi ligi.
    29. 9. 2026 | 07:24
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Darilo za prve korake v prihodnost

    Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ključi stanovanja v roki. Kaj vas čaka zdaj?

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    25. 9. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

    Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

    »Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo bo vodil našo državo leta 2045?

    Pred letom dni je učiteljica pogledala svoje učence in rekla: »Še nikoli nisem videla toliko iskric v njihovih očeh.« Učitelji iz sosednjih šol so rekli isto.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

    Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
    28. 9. 2026 | 10:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Mislite, da z denarjem na računu ne tvegate?

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    5 navad aktivnih ljudi, ki želijo trenirati tudi čez leta

    Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRODELNI TEK

    Kaj pa, če bi se gibali za svoje počutje in pozabili na rezultate?

    Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
    23. 9. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Najboljši čas je bil pred 20 leti, drugi najboljši je danes (video)

    Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
    Promo Delo 22. 9. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tehnologijo lahko kupiš, ekipe pa ne.

    Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    V osmih tednih do konkretnih rezultatov

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenci znamo varčevati. Kje se potem zatakne?

    Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Plača ni vse: kaj je pri novi zaposlitvi še pomembno

    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dupuytrenova kontraktura: krčenje prstov na roki

    Če na dlani opazite zatrdlino, opazujte njeno spreminjanje.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    HITREJE

    Zdravstvena oskrba brez dolgega čakanja

    Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

    Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 13:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Vikend, ki ga nekateri otroci brez tega ne bi doživeli

    Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
    28. 9. 2026 | 13:17
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoOdbojkaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo