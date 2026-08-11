Občina Kočevje za 75.000 evrov zgradila prvo javno stranišče

Občina Kočevje je od danes bogatejša za prve javne sanitarije. Gre za samočistilno javno stranišče, nameščeno tik ob glavni avtobusni postaji, za uporabo bo treba plačati pol evra. Celotna investicija je znašala približno 75.000 evrov, ob čemer je stranišče zasnovano tako, da zmanjšuje možnost vandalizma, so navedli na občini.

Kot so zapisali na spletni strani občine, je bila odločitev za postavitev javnih sanitarij rezultat temeljitega premisleka o standardu javnih storitev in kakovosti bivanja v mestu. Z njim so želeli občanom in obiskovalcem zagotoviti neodvisnost pri uporabi sanitarij znotraj urbanega naselja, pri čemer so velik poudarek namenili izbiri ustrezne rešitve.

»Želeli smo nekaj preizkušenega in nekaj, kar deluje tudi v najbolj tveganih okoljih. Tudi na območjih, kjer je veliko kriminala in vandalizma se tovrstni objekti dobro obnesejo,« so povzeli besede kočevskega župana Gregorja Koširja ob današnji otvoritvi.

Kot so navedli, se objekt po vsaki uporabi samodejno očisti in dezinficira, ponoči pa se sproži ozonska dezinfekcija, ki uniči 99,9 odstotka bakterij. Zasnovan je tako, da zmanjšuje možnosti vandalizma, vključuje pa tudi varnostne mehanizme za zaznavanje morebitnih zdravstvenih težav uporabnikov. Lokacija ob avtobusni postaji ni naključna, so dodali. Po navedbah občine gre za točko z najvišjo frekvenco obiskovalcev in kjer je najizrazitejša potreba po javnih sanitarijah.

Za uporabo sanitarij bo treba plačati pol evra, plačilo je mogoče izključno z bančno kartico. Za vse tiste, ki morda nimajo primerne kartice za brezstično plačevanje, pa načrtujejo uvedbo posebnih kartic za dostop, so napovedali.

Po navedbah občine je celotna investicija znašala približno 75.000 evrov, od tega skoraj 52.000 evrov za objekt, ostala sredstva pa so bila namenjena nakupu zemljišča, pripravi betonske plošče, napeljavi potrebne infrastrukture ter ureditvi plačilnega sistema. V naslednjem mesecu bodo v objekt dodatno namestili tudi previjalno mizo, kar bo prišlo prav predvsem mladim družinam z dojenčki in malčki, so napovedali.

Odprtje pozdravljajo tudi v Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen, kjer opozarjajo, da predstavlja osebam s to boleznijo nedostopnost do javnih sanitarij veliko oviro pri vključevanju v socialno okolje.