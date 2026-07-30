Po rušitvi zgradbe nosečnica prebiva v šotoru, občina odgovornost zanika

Potem ko so ji porušili dom, je mlada nosečnica v Novem mestu prisiljena živeti v improviziranem šotoru iz polivinila, sta opozorili organizaciji Amnesty International in Pravna mreža za varstvo demokracije. Občina Novo mesto je v odzivu zanikala svojo odgovornost za situacijo.

»Tri tedne po rušenju skromnega edinega doma mlade noseče ženske Mestna občina Novo mesto še vedno gleda stran,« so poudarili in občina po rušenju doma ni ponudila alternativne namestitve, niti ni za to na sestanku izkazala pripravljenosti.

»Občina zatrjuje, da ni bila seznanjena s tem, da bi bil objekt naseljen, kar očitno ne drži, saj je predstavnica občine obiskovala naselje in družino, nazadnje le dan pred rušitvijo. Prav tako posnetki dokazujejo, da je žrtev tik pred rušenjem iz lesene barake lahko odnesla osebne stvari, ob tem da o rušenju njenega doma pisno in predhodno mlada ženska ni bila obveščena,« so zapisali.

Kljub temu, da občina Novo mesto zatrjuje, da je naselje Brezje-Žabjak že pred leti legalizirala in komunalno uredila še vedno okoli 40 odstotkov prebivalcev naselja živi brez vode in elektrike, je opozoril Zoran Grm, predstavnik romskega prebivalstva v naselju Brezje-Žabjak. Spomnil je tudi, da v zadnjih dvajsetih letih še nihče iz romske skupnosti ni bil uspešen na razpisih za občinska stanovanja.

V Amnesty International Slovenije in Pravni mreži za varstvo demokracije so opozorili na dolžnost lokalnih in državnih oblasti, da s svojim ravnanjem ne povzročijo brezdomnosti, ter da dostopa do vode in elektrike ne pogojujejo s pravnim statusom objekta. Novomeško občino so pozvali, naj pri uveljavljanju in izvajanju svojih oblastnih pooblastil spoštuje ustavna načela, prvenstveno načelo enake obravnave in prepoved diskriminacije, kot tudi načelo pravne varnosti in sodno prakso ustavnega sodišča.

»Zaradi samovoljne zrušitve lesene barake, ki je eni osebi predstavljala obet boljšega jutri v segregiranem okolju, ki ga načrtno vzdržuje lokalna oblast, se ne bo za nobenega občana ali občanko novomeške občine življenje izboljšalo,« sta še poudarili nevladni organizaciji.

Občina zanika odgovornost

Na zapis so se že odzvali na Mestni občini Novo mesto. Sporočili so, da zavračajo »očitke o domnevnem nezakonitem ravnanju občine«. Poudarili so, da je odločbo o zrušenju hiše izdal gradbeni inšpektor, »občina ni odločala o odstranitvi objekta, temveč je bila dolžna spoštovati in izvršiti pravnomočno odločbo pristojnega državnega organa.«

Vztrajajo tudi, da objekt ni naseljen, »investitor nelegalne gradnje pa ni bil znan«. Obregnili so se tudi ob to, da organizaciji za varstvo človekovih pravic nista obsodili nelegalnih gradenj in ne problematizirata tega, da porušeni objekt, ki ni imel elektrike in vode, »ni primerno bivalno okolje«. Občina Novo mesto je v odzivu soodgovornost za »socialno-problematične situacije« naselja pripisala kar nevladnim organizacijam.

Poudarila je še, da vsa romska naselja v občini »imajo možnost priklopa na občinsko komunalno infrastrukturo«, občina pa izvaja tudi »številne konkretne ukrepe za urejanje lastniških razmerij, legalizacijo objektov in izboljšanje komunalne opremljenosti«.

»Mestna občina Novo mesto si bo tudi v prihodnje dosledno prizadevala za zagotavljanje osnovnih pravic vsakega posameznika v okviru veljavne zakonodaje,« so zagotovili. Ali to pomeni, da si kakorkoli prizadevajo za premestitev nosečnice iz improviziranega šotora v primernejše bivališče, niso navedli.