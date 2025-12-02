5,6 milijona evrov iz Eurojackpota: Kranj prvič povedal, kam bo šel denar

Mestna občina Kranj bo del 5,6 milijona evrov iz naslova davka na igre na srečo, ki jih je prejela zaradi dobitka na Eurojackpotu (tistega v višini 37 milijonov evrov, ki ni bil prevzet vse do zadnjega), namenila ureditvi nove sodobne mestne tržnice. Na občini poudarjajo, da je bilo predlogov občank in občanov za porabo tega denarja veliko, vendar bo občina dodatni prihodek porabila premišljeno in trajnostno, v projekte s širokim družbenim učinkom.

Župan Matjaž Rakovec je ob predstavitvi razvojnih načrtov prvič razkril usmeritve teh sredstev. »Uredili bomo kranjsko mestno tržnico. Prvi korak v to smer je vzpostavljen. Mestni svet je na zadnji novembrski seji podal soglasje za sodno poravnavo z lastnikom zemljišč in nepremičnin na območju kranjske tržnice, kar omogoča začetek načrtovanja sodobne, dostopne in urejene mestne tržnice,« je dejal in dodal, da projekt sledi ciljem Trajnostne urbane strategije 2030+ ter nastajajoče trajnostne prehranske strategije, ki jo Kranj pripravlja skupaj z Umanotero. Sodno poravnavo in nakup so na kranjskem sodišču zaključili prav danes.

Mestna občina Kranj bo končno prenovila osrednjo tržnico v Kranju blizu župnijske cerkve sv. Kancijana. FOTO: Marjana Hanc

Kaj bo še novega v Kranju?

Rakovec je poudaril, da bo občina tudi prihodnje sicer največ vlagala v šolstvo ter komunalno in cestno infrastrukturo. Med pomembnimi naložbami so prenova nekdanje trgovske šole za potrebe OŠ Jakoba Aljaža, gradnja prizidka OŠ Helene Puhar ter rekonstrukcija podružnične šole Kokrica, ki bo zaključena v šolskem letu 2026/27. MOK nadaljuje tudi prehod v trajnostno mobilnost z uvajanjem električnih vozil, posodobitvijo računalniške opreme v šolah ter digitalizacijo javnih storitev.

Med infrastrukturnimi poudarki sta obnova Savske ceste z več kot devetmilijonsko investicijo in gradnja novega mostu pri Planiki ter urejanje Poslovne cone Hrastje, največje razvojne naložbe v zadnjem desetletju, vredne več kot 15 milijonov evrov.

Kranj v prihodnjih letih čaka še obsežen val državnih investicij, nova regijska bolnišnica, nov dom upokojencev, nadgradnja železniške povezave ter vzpostavitev avtocestnega priključka Kranj sever. Projekti naj bi tretjemu največjemu slovenskemu mestu občutno izboljšali prometno dostopnost, kakovost bivanja in zdravstvene storitve ter dodatno okrepili podjetniški razvoj.