Černe vrača žogico Rakovcu: Krivec ni en svetnik, ampak slabo pripravljen odlok

Potem ko je kranjski župan Matjaž Rakovec za zamik uvedbe subvencioniranih vstopnic za letno kopališče odgovornost pripisal samostojnemu mestnemu svetniku Janiju Černetu, ta očitke zavrača. Prepričan je, da težava ni v njegovih pripombah, temveč v slabo pripravljenem odloku, ki po njegovih besedah odpira preveč nejasnosti glede porabe javnega denarja.

»Iskanje krivca za zamik je zavajanje in odvračanje pozornosti od bistva. Mestni svet je kolektivni organ in odloka ne sprejme ali zavrne en sam svetnik,« je za Delo dejal Černe.

Po njegovih besedah je bil predlog odloka, ki predstavlja pravno podlago za subvencioniranje storitev in bonitet prek mestne kartice CeKR, preveč splošen. Odlok je obsegal dobre tri strani, medtem ko je bilo pripomb in predlogov za dopolnitve skoraj osem strani.

»Podpiram namen odloka in mestno kartico podpiram že od začetka. Veliko idej pri njeni zasnovi je bilo tudi mojih. Problem je, da odlok ne določa jasno, kaj so bonitete, kako se vključujejo izvajalci, kakšni so pogoji koriščenja, kako se varujejo osebni podatki in kakšni so mehanizmi nadzora,« je pojasnil.

Opozarjali naj bi že tri leta

Po njegovem mnenju ni sprejemljivo, da bi se po skrajšanem postopku sprejemal odlok, ki bi lahko predstavljal podlago za razdeljevanje milijonskih zneskov subvencij, pri čemer pa bi bila ključna pravila določena šele naknadno.

Černe opozarja tudi, da potreba po pravni podlagi za subvencije ni nova. Kot pravi, interna pravna služba Mestne občine Kranj na to opozarja že tri leta, od uvedbe kartice CeKR.

»Če je ta pravna podlaga res nujna, bi moral biti odlok pripravljen že zdavnaj. Župan ga je s prejšnje seje umaknil sam zaradi pripomb vseh svetniških skupin, zato se mi ne zdi pošteno, da se odgovornost zdaj prelaga na druge,« meni.

Pri tem opozarja še na vprašanje cen bazena. Po njegovih besedah je občina lani omogočala nižje cene brez takšnega odloka, letos pa je župan najprej potrdil podražitev vstopnic, šele nato pa napovedal subvencije.

Matjaž Rakovec, aktualni župan občine Kranj, je včeraj krivdo, da občina še ne bo morala subvencionirati kart za letni bazen, pripisal nekdanjemu podžupanu Janiju Černetu, ki pa bo na lokalnih volitvah njegov protikandidat. FOTO: Blaž Samec

»Lani je bila dnevna vstopnica cenejša. Če je bila takšna cena mogoča brez odloka, zakaj letos ni? Če pa je pravna podlaga nujna, bi moral biti odlok pripravljen pravočasno,« pravi.

V ozadju tudi politični spopad

Nov spor med Rakovcem in Černetom prihaja v času, ko je nekdanji podžupan napovedal kandidaturo za župana Kranja. Odnosi med nekdanjima političnima zaveznikoma iz stranke SD so se zaostrili že lani po razrešitvi Černeta s podžupanske funkcije zaradi nesoglasij ob imenovanju direktorja Prešernovega gledališča.

Černe tudi tokrat meni, da gre za podoben vzorec ravnanja. »Javnost, politika in stroka so bile proti slabo pripravljenim predlogom, potem pa se išče posamezni krivec. To se je zgodilo pri gledališču in zdaj pri odloku,« je dejal.

Po njegovem je rešitev to, da se dopolnjen odlok in nova seja mestnega sveta izvedeta še pred koncem poletja. »Če je res cilj pomagati občankam in občanom, ne vidim razloga, da bi čakali do septembra,« je sklenil.