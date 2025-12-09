Dobrodelno striženje v Kranju

V okviru akcije V Kranju dobro v srcu mislimo se bo ponovno možno postriči za dobrodelni namen. Dijaki frizerske smeri Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Šolskega centra Kranj bodo prispevke od striženja namenili socialno ogroženim posameznikom in družinam. Na voljo bo moško in žensko striženje, britje ter fen frizure. Akcije se je razveselil kranjski župan Matjaž Rakovec, ki na dogodek vabi svoje so občane, da skupaj »pomagamo tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo«.

Striženje bo potekalo v četrtek 11. decembra med 7. in 19. uro na prizidku Šolskega centra Kranj po predhodni najavi na info.sesgs@sckr.si

Zaradi lanskoletnega visokega povpraševanja so dijaki ponudili še dodatni termin v četrtek 18. decembra.