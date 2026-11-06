Dom za starejše, avtobusna postaja: kaj je Kranj obljubil in česa ni uresničil?

Mestna občina Kranj je med letoma 2019 in 2026 izvedla za približno 150 milijonov evrov investicij, dodatnih več kot 20 milijonov evrov pa so vložili občinski javni zavodi. Med pomembnejšimi projekti so novi vrtci, šolska infrastruktura, širitev kanalizacije in poslovna cona Hrastje. Nekaj večjih naložb, med njimi dom za starejše, nova avtobusna postaja in stanovanjska soseska Ob Savi, pa je še čaka na izvedbo, saj so zadeve odvisne od države in drugih deležnikov. Občina je konec leta 2025 imela 44,3 milijona evrov dolga, brez zadolženosti pravnih oseb. Po podatkih MOK je po zadolženosti na prebivalca na 39. mestu med slovenskimi občinami. Koliko stanovanj je bilo zgrajenih Koliko novih stanovanj je bilo v Kranju dokončanih v zadnjih letih, je težje natančno določiti. Občina se sklicuje ...