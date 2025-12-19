Država bo sofinanacirala najdražji projekt v zgodovini občine Medvode

Neomejen dostop | že od 14,99€
Občina Medvode je na Javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu, ki ga je poleti objavilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje za projekt nove Osnovne šole Preska pridobila najvišje možno sofinanciranje v višini 3.344.348 evrov, so sporočili z občine.
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v okviru razpisa za obdobje 2026–2029 za investicije v vrtce in osnovne šole skupaj namenilo 160 milijonov evrov. Strokovna komisija je odobrila 28 vlog za investicije v vrtce v skupni vrednosti 44,6 milijona evrov, 12 vlog za osnovne šole s prilagojenim programom v vrednosti 21,1 milijona evrov in 63 vlog za investicije v osnovne šole v skupni vrednosti 93,57 milijona evrov.
»Korak za korakom lepo sestavljamo tudi finančno konstrukcijo tega velikega projekta, ki je pred nami,« je ob prejemu sklepa o odobritvi sofinanciranja zapisal župan občine Medvode Nejc Smole. Pred začetkom gradnje načrtujejo še novo dostopno cesto do lokacije nove Osnovne šole Preska.
Gradnja nove OŠ Preska bo po trenutnih ocenah najdražji projekt v zgodovini Občine Medvode. Leta 2023 so v ta namen ustanovili poseben proračunski sklad, v katerem se bo konec letošnjega leta nabralo dobrih 5,1 milijona evrov. Država bo pirmaknila 3,34 milijona evrov, dodatna sredstva pa bodo zagotovili tudi z zadolževanjem, so sporočili z občine.
