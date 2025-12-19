Država bo sofinanacirala najdražji projekt v zgodovini občine Medvode

Občina Medvode je na Javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu, ki ga je poleti objavilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje za projekt nove Osnovne šole Preska pridobila najvišje možno sofinanciranje v višini 3.344.348 evrov, so sporočili z občine.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v okviru razpisa za obdobje 2026–2029 za investicije v vrtce in osnovne šole skupaj namenilo 160 milijonov evrov. Strokovna komisija je odobrila 28 vlog za investicije v vrtce v skupni vrednosti 44,6 milijona evrov, 12 vlog za osnovne šole s prilagojenim programom v vrednosti 21,1 milijona evrov in 63 vlog za investicije v osnovne šole v skupni vrednosti 93,57 milijona evrov.

»Korak za korakom lepo sestavljamo tudi finančno konstrukcijo tega velikega projekta, ki je pred nami,« je ob prejemu sklepa o odobritvi sofinanciranja zapisal župan občine Medvode Nejc Smole. Pred začetkom gradnje načrtujejo še novo dostopno cesto do lokacije nove Osnovne šole Preska.

Načrt nove OŠ Preska. FOTO: Občina Medvode

Gradnja nove OŠ Preska bo po trenutnih ocenah najdražji projekt v zgodovini Občine Medvode. Leta 2023 so v ta namen ustanovili poseben proračunski sklad, v katerem se bo konec letošnjega leta nabralo dobrih 5,1 milijona evrov. Država bo pirmaknila 3,34 milijona evrov, dodatna sredstva pa bodo zagotovili tudi z zadolževanjem, so sporočili z občine.