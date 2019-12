FOTO:Dva vesela dneva (kulture) v Prešernovem mestu

Na tokratnem županovem koncertu bo nastopil Jan Plestenjak. FOTO: Jože Suhadolnik

SMS-donacijo

1919

SI56 6100 0000 5487 540

V soboto, 14. decembra, sta kuhati pomagala komik Klemen Bučan in podžupan Janez Černe. FOTO: Luka Kotnik

Dobrodelna kuharija v središču Kranja 14. decembra 2019. FOTO: Luka Kotnik

Na dan samostojnosti in enotnosti bo v središču Kranja še zadnjič organizirano dobrodelno kuhanje v okviru humanitarnega projekta »V Kranju dobro v srcu mislimo«, ki bo v četrtek potekalo pod sloganom »S Prešernom v družbi naj se up budi«. Obiskovalcem bo namreč med 17. in 19. uro okusno in sveže kuhano domačo joto iz lokalnih sestavin ter tople napitke delil tudi zadnja leta najbolj priljubljeni France Prešeren, ki ga pooseblja igralec Bojan Bešter , pomagal pa mu bo podžupanDan pozneje se bosta za ognjišče postavila še letošnja častna občana Kranja, izjemna alpinista in gorska vodnika Marija in Andrej Štremfelj , prva zakonca na svetu, ki sta skupaj osvojila najvišjo goro na svetu, Mount Everest, le da se bosta tokrat preskusila v kuhi domačega ričeta. Oba dneva bo s svojimi unikatnimi novoletnimi aranžmaji sodeloval tudi znani kranjski florist, dobrodelni prispevki zanje in kuharije znanih Kranjčanov pa bodo romali v sklad za nekaj kranjskih družin oziroma posameznikov, ki se težko prebijajo skozi vsakdan.Dobrodelna akcija se bo tako v petek, 27. decembra, zaključila, že zdaj pa so obiskovalci s prostovoljnimi prispevki in ljudje, ki so darovali prek sms sporočil ali z neposrednimi nakazili, dokazali, da znajo združiti moči in pomagati sokrajanom v finančni stiski. Koliko se bo vsega zbralo, bodo obelodanili na županovem koncertu Jana Plestenjaka , ki bo na oder na Glavnem trgu stopil v petek zvečer, medtem ko bo za zabavno nadaljevanje večera po četrtkovi kuhariji poskrbel Andrej Šifrer z Malimi oglasi.Kakor so sporočili z Mestne občine Kranj, bo v skladu zaenkrat skupaj s sredstvi, ki so jih obljubila nekatera kranjska podjetja podjetja (Domplan, Eurocom, Gorenjska banka, K&Z svetovanje, Hennlich, Kolodvor d.o.o., Don don, Zavarovalnica Adriatic, Elektro Gorenjska …) nekaj manj kot 8.000 evrov, na koncu pa bo številka zagotovo višja, saj, kakor napovedano, sledita še dve dobrodelni kuhariji v četrtek in petek, še vedno pa lahko kdorkoli donira tudi zna številkos ključno besedoali(in daruje en oziroma pet evrov), ali pa z nakazilom s sklicem 00 500-21112019 na TRR Društva prijateljev mladine Kranj, odprt pri Delavski hranilnici, d. d., Ljubljana.Zbrana sredstva bodo predali Društvu prijateljev mladine Kranj, ki je poleg Društva upokojencev Kranj, CSD Kranj, MO Kranj, treh kranjskih osnovnih šol, Mestne občina Kranj in Zavoda za turizem in kulturo Kranj tudi organizator humanitarnega projekta »V Kranju dobro v srcu mislimo«, in to bo poskrbelo, da bodo prišla do pomoči potrebnim. K izvedbi projekta so pristopili tudi drugi podporniki, med drugimi je lokalne sestavine za jedi doniral Center Stonoga, in to v sodelovanju z ekološko kmetijo Pr' Kovač, kmetijo Porta iz Podnarta ter kmetijo Nabernik iz Velesovega.Sicer pa bo Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj tudi v noči s 27. (petek) na 28. december (sobota), izvajal organizirane in brezplačne nočne prevoze z avtobusi. Namen je zagotoviti varen in brezskrben povratek, in to v dobri družbi, za vse iz krajev v severni okolici Kranja, ki se bodo udeležili katerega od številnih kulturnih dogodkov, slavij in zabav v samem Kranju. »Prav tako pa je namen, da se spodbuja uporaba javnega avtobusnega prometa in redno uvajanje nočnih prevozov. Predvsem za mlade, ki so še brez lastnega prevoza, pa tudi druge, da jih prepričajo številne prednosti potovanj brez avta,« so sporočili iz omenjenega centra.Izvedli bodo dve nočni vožnji, in sicer z odhodom ob 1:30 (1.vožnja) in 2:45 (2.vožnja) izred Železniške postaje Kranj ter 1:35 in 2:50 pred Globusom v središču Kranja. Trasa nočnega avtobusa je Kranj–Šenčur-–Preddvor–Predoslje–Kokrica–Naklo–Kranj ter vmesne postaje (na zahtevo).