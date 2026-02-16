Kaj se dogaja z mestno tržnico v Kranju? Koliko denarja je šlo za nakup?

Po tem, ko so se na Prešernovem smenju 8. februarja prvič po 35 letih odprla vrata, ki mestno tržnico v Kranju povezujejo z Glavnim trgom (odprta bodo vsako soboto), se nadaljujejo aktivnosti za njeno prenovo. Po januarskem strokovnem posvetu je Mestna občina Kranj pretekli teden organizirala delavnico z občankami in občani, ki je potekala v Kovačnici.

Na njej je sodelovalo skoraj 50 prebivalcev starega mestnega jedra, rednih obiskovalcev tržnice, pridelovalcev, kmetov in ponudnikov storitev. Izpostavili so željo po lokalni in kakovostni ponudbi hrane, v ospredju pa je bilo tudi vprašanje, kako privabiti otroke, mlade in družine, da bi svoj prosti čas preživljali v mestu.

»Veseli me, da so se občanke in občani odzvali povabilu k sodelovanju. Mestna tržnica ni le objekt, temveč prostor, ki mora živeti z mestom in ljudmi. Zato jo želimo ustvarjati skupaj, na podlagi strokovnih podlag in konkretnih izkušenj tistih, ki jo že danes uporabljajo,« je ob tem povedal kranjski župan Matjaž Rakovec.

Vrata, ki mestno tržnico povezujejo z Glavnim trgom, bodo odprta vsako tržnično soboto. Foto Mestna Občina Kranj/luka Fabčič, Primož Pičulin

Razprava je pokazala, da prenova tržnice presega zgolj vprašanje prodaje hrane. Udeleženci so želeli, da prenovljena tržnica ostane prostor tržne dejavnosti, ki jo dopolnjujejo druge vsebine. Med predlogi so izpostavili kakovostne domače pridelke in tradicionalno kulinariko, možnost delovanja tržnice tudi v notranjih prostorih z ustrezno opremo, kot so hladilnice in prodajni avtomati, prostore za kuharske in druge delavnice, mladinski kotiček, čitalnico, študijske prostore ter varstvo otrok, kulturne in umetniške vsebine ter nekatere javne in storitvene dejavnosti, ki bi v mestno jedro pritegnile ljudi.

Občina zbira predloge preko ankete

»Kolikšen del notranjih prostorov bo namenjen tržnični prodaji in kako bo organizirano delovanje tržnice, vključno z odpiralnim časom, je še del razprav, ki trenutno potekajo s stroko, ponudniki ter občankami in občani. Želimo si, da prenovljena mestna tržnica postane živahen, odprt in preko celega leta aktiven mestni prostor,« so za Delo zapisali v kranjski občini.

Zunanji prostor tržnice naj bi ostal odprt in večnamenski, s premično opremo, delno ozelenitvijo ter urbano opremo za druženje in počitek. Pomembna tema je bila tudi dostopnost za obiskovalce in logistika za ponudnike, pri čemer je poudarjeno, da prenova ne sme razvrednotiti že obstoječih mestnih vsebin.

FOTO: Rožle Pajntar

Januarja je MOK izvedla tudi strokovni posvet s predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), urbanisti ter strokovnjaki s področja upravljanja in programskih vsebin. Tako stroka kot občanke in občani želijo, da mestna tržnica postane živahen prostor srečevanja in lokalne identitete, aktiven skozi vse leto.

MOK bo še naprej zbirala predloge, preko ankete na spletni strani občine, se je do zdaj nabralo več kot 600 odzivov, odprta pa bo do konca marca. V nadaljevanju bo pripravljena še ena delavnica za splošno javnost, ki bo v sklopu Ekotedna v sredo, 4. marca, med 18. in 20. uro v avli MOK. Zbrane predloge bodo upoštevali pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije, pri čemer bo ključna vloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine, saj je objekt v strogem delu Kranja kulturni spomenik.

Bo v času prenove zaprta?

Čeprav je projekt še v začetni fazi in časovnica prenove ni določena, MOK že razmišlja o morebitni nadomestni lokaciji tržnice v času prenove. Občina bo javnost o vseh nadaljnjih korakih redno obveščala.

Skupna površina mestne tržnice s stavbo, kioski in zunanjim prostorom meri skoraj 1.700 m². Za odkup prostorov, kjer MOK še ni bila lastnica, je občina odštela 996.000 evrov. Za prenovo bo del sredstev namenjen tudi iz proračuna iz davka od iger na srečo. Spomnimo, srečni dobitnik Eurojackpota v višini 37 milijonov evrov, ki je dobitek prevzel zadnji možen dan, ima stalno prebivališče v Kranju, zato je mestna občina prejela 5,6 milijona evrov. Ta sredstva, kot so nam pojasnili na občini, so zbrana v integralnem občinskem proračunu, del teh sredstev pa bo šel za prenovo tržnice.

Končna finančna konstrukcija bo znana po pripravi projektne dokumentacije, so še zapisali.