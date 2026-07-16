Kranjski mestni svet sprejel odlok, ki prinaša cenejše vstopnice za letni bazen

Kranjski mestni svet je na 32. redni seji sprejel odlok o enotnem sistemu subvencioniranih storitev in bonitet za občane Mestne občine Kranj. S tem je odprl pot do uveljavitve cenejših vstopnic za kranjsko letno kopališče, ki so bile v zadnjih tednih predmet političnega spora med županom Matjažem Rakovcem in mestnim svetnikom Janezom Černetom.

Mestni svet je najprej obravnaval osnutek odloka, med razpravo pa je Černe, ki se podaja tudi v tekmo za župana Kranja na prihajajočih volitvah, podal pripombe na besedilo. Mestna uprava je zato pripravila dopolnjen predlog, mestne svetnice in svetniki pa so na seji sprejeli še nekaj dodatnih dopolnil, nato pa odlok potrdili.

Odlok uvaja enotni sistem subvencioniranih storitev in bonitet ter določa organizacijske, finančne in tehnične pogoje za njegovo izvajanje. Občani bodo različne ugodnosti, ki jih bodo ponujali Mestna občina Kranj in njeni javni zavodi, uveljavljali prek digitalnega sistema mestne kartice CeKR.

Sprejeti odlok predstavlja tudi pravno podlago za subvencioniranje vstopnic za letni bazen. Po objavi v Uradnem listu, ki jo na občini pričakujejo predvidoma v petek, bodo Kranjčanke in Kranjčani za dnevno vstopnico plačali 5,5 evra, otroci in upokojenci pa štiri evre.

Na občini občanom priporočajo nakup vstopnic z uporabo sistema mestne kartice CeKR, ki bo v tem primeru služila tako kot plačilno sredstvo kot tudi identifikacijski dokument.

Sprejetje odloka pomeni tudi konec večtedenskega političnega zapleta. Predlog namreč na prejšnji seji ni bil sprejet po skrajšanem postopku, potem ko Černe nanj vložil obsežne pripombe. Župan Matjaž Rakovec mu je očital, da je s tem zavlačeval postopek in preprečil, da bi občani cenejše vstopnice lahko koristili že prej. Černe je očitke zavrnil in vztrajal, da podpira subvencije, vendar je zahteval jasnejšo pravno ureditev sistema bonitet. Zdaj sprejeti odlok vključuje več dopolnitev, ki so jih svetniki uskladili na današnji seji.