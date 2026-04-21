Most čez Savo pri Planiki že zgrajen, kdaj bo odprt za promet? (FOTO)

Gradnja novega mostu pri Planiki v Kranju poteka skladno s časovnim načrtom, so za Delo potrdili na Mestni občini Kranj. Most je del širšega, približno devet milijonov evrov vrednega projekta rekonstrukcije Savske ceste, vzrok za obnovo pa je bila avgustovska ujma leta 2023, ko je rekordno visoka gladina Save poškodovala betonski plašč in pritrditve kanalizacijskega voda pod sicer že dotrajanim mostom. Most je od septembra 2023 zaprt za ves promet.

Obsežna rekonstrukcija se je začela jeseni 2024. Most, ki je dolg nekaj več kot 84 metrov, je približno deset metrov širši od starega (13,5 metra) in 1,5 metra višji ter bo omogočal dvosmerni promet (do zaprtja je na njem potekal enosmerni promet), obenem bodo uredili tudi pločnike, kolesarske površine in vso spremljajočo infrastrukturo. Reko Savo bo premoščal v treh razpetinah, pri čemer ga bosta v strugi podpirala dva stebra.

Oba oporna stebra in podporne stene so že zgrajeni, tako v vodi kot na brežini, mostno konstrukcijo pa bodo po načrtih izdelali avgusta, so nam potrdili na občini. Dokončanje mostu je predvideno za začetek prihodnjega leta, vendar bo za promet odprt šele ob zaključku celotne investicije, torej skupaj z obnovo Savske ceste, predvidoma poleti 2027.

Vrednost same gradnje mostu znaša 2,7 milijona evrov. Občina je za naložbo že pridobila 1,328 milijona evrov iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb ter dodatnih 2,3 milijona evrov za sanacijo po poplavah leta 2023.

Trenutno potekajo ključna infrastrukturna dela, predvsem na področju kanalizacije. V teku je gradnja fekalne kanalizacije s črpališčem, zadrževalnikom, razbremenilnikom in sifonskim sistemom. Pri tem bodo tlačni kanal prestavili pod most in ga dvignili za približno 1,5 metra, kar bo bistveno povečalo odpornost sistema ob visokih vodah.

Projekt vključuje tudi gradnjo novih priključkov na most, ureditev ceste do Savske ceste proti Planini, avtobusna postajališča, javno razsvetljavo, oporne zidove, ozelenitev ter celotno komunalno, elektro in telekomunikacijsko infrastrukturo.

Ureditev Savske ceste je tudi pogoj, da bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije na tem območju zgradil sosesko Ob Savi z 269 neprofitnimi stanovanji, ki bodo po koncu gradnje oddana v najem prek razpisa Mestne občine Kranj.