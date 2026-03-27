Na Gorenjskem 650 poškodovanih objektov, tudi šole in vrtci

Na Gorenjskem močan veter še vedno povzroča veliko težav, se pa normalizira stanje na cestah. Po trenutnih podatkih je prizadetih okoli 650 stanovanjskih objektov.

»Zaradi podrtih dreves je zaprta cesta Preddvor–Jezersko, sanacijo bodo v celoti izvedli, ko se stanje toliko umiri, da bo varno,« je v izjavi za javnost v Kranju dejal poveljnik civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid. Na avtocesti Jesenice–Kranj je hitrost omejena.

V četrtek je kranjski regijski center za obveščanje sprejel 2667 klicev. Do desete ure je bilo največ intervencij na območju Tržiča (205), Radovljice (175), Šenčurja (84), Žirovnice (70), Kranja (60) in Jesenic (40). V gorenjski regiji je bilo aktiviranih več kot 300 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, glavnino tega predstavljajo gasilci.

Prizadetih je pet večjih industrijskih objektov ter okoli 650 stanovanjskih objektov. Pri tem je v občini Žirovnica poškodovanih več kot 60 odstotkov objektov, od tega 50 huje. V vasi Štefanja Gora v občini Cerklje na Gorenjskem so prizadeti skoraj vsi objekti, je poudaril Šmid.

Na Gorenjskem je trenutno 350 odjemalcev brez električne energije, motena je tudi preskrba s pitno vodo v posameznih naseljih.

Danes čez dan bo potekalo odstranjevanje posledic močnega vetra. Kot je pojasnil Šmid, bodo odstranjevali material, ki ogroža življenje in lastnino ljudi. Občane pri tem prosijo, naj ravnajo samozaščitno, lastnike gozdov pa opozarjajo, naj ne hodijo v gozdove. »Za ocenjevanje škode bo še dovolj časa,« je poudaril.

Ljudi je obenem pozval, naj na telefonsko številko 112 kličejo, le če je to nujno, prav tako naj poskrbijo za domače živali.

Izpod podrtega drevesa rešili žensko

Direktor kranjskih gasilcev Tomaž Vilfan je ob tem dejal, da so gasilci, ki so se v četrtek vračali z intervencije, na Jesenicah naleteli na podrto drevo, pod katerim je ležala poškodovana ženska. Odpeljali so jo v jeseniško bolnišnico, točnih podatkov o njenih poškodbah nimajo, je pa z njo menda vse v redu, je dejal Vilfan.

Poleg Žirovnice so pod velikim udarom med drugim tudi občine Radovljica, Tržič, Preddvor, Šenčur in deli Kranja.

Veter je uničil avtobusno postajališče v Babnem vrtu. FOTO: Mestna občina Kranj

Ko se bo veter nekoliko umiril, se bodo gasilci lotili sanacije. Ali bodo to zmogli sami ali bodo zaprosili za pomoč sosednje gasilske regije, bodo presodili do konca današnjega dne, ko bodo lahko naredili točen načrt za soboto.

V občini Žirovnica so od četrtka dopoldne do danes zjutraj opravili več kot 60 intervencij. »Ocenjujemo, da je poškodovanih približno 60 odstotkov vseh objektov, s tem da so dejansko na nekaterih samo posamezne kritine. Najbolj je poškodovana streha na osnovni šoli in celotna streha na sosednjem zasebnem športnem objektu, pokritem teniškem igrišču. Popolnoma je odkrilo pet stanovanjskih hiš, veliko je škode tudi na vzporedni elektro in telekomunikacijski infrastrukturi ter prometni signalizaciji,« je za STA povedal župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar.

Zaprtje šol in vrtcev prava odločitev

Da so bile predvsem težave s strehami starih objektov, ki niso obnovljeni ali pa so samevali, je danes v izjavi, objavljeni na družbenem omrežju facebook, navedel župan občine Tržič Peter Miklič. Občane prosi, naj so posebej previdni v starem mestnem jedru Tržiča in naj se ne gibljejo na prostem, ko piha močan veter.

Povedal je, da je bilo od četrtka od 21. ure do danes zjutraj na območju občine več kot 70 intervencij. Predvsem se trudijo zagotavljati prevoznost cest, težave so pri distribuciji električne energije. »Veseli me, da smo se odločili za zaprtje šol in vrtcev,« je še dejal v jutranji izjavi.

Nekaj škode je tudi v Mestni občini Kranj, kjer je veter podrl nekaj dreves, da so ovirala promet, poškodovanih je tudi nekaj streh na stanovanjskih in gospodarskih objektih. Nastala je škoda na prometni signalizaciji, uničena je tudi avtobusna postaja Babni vrt. Pristojne službe posledice odpravljajo, škodo si je na terenu danes ogledal tudi župan Matjaž Rakovec, so sporočili z Mestne občine Kranj.

Navedli so še, da se bodo že danes sestali predstavniki občinske civilne zaščite, Gasilsko-reševalne službe Kranj in prostovoljnih gasilskih društev, ki bodo na terenu opravili popis škode na objektih v krajevnih skupnostih Golnik, Goriče in Trstenik. Na podlagi prvih ocen naj bi bilo prizadetih približno 150 objektov. Urgentno sanacijo poškodovanih objektov bodo začeli predvidoma danes popoldne, ko se bo veter toliko umiril, da bo sanacija lahko potekala varno, so zapisali na kranjski občini.