Načelnica kranjske upravne enote: Očitki iz Tarče so neutemeljeni in škodljivi

Načelnica upravne enote Kranj Metka Knific Zaletelj zavrača vse očitke in obtožbe, ki so bile na njen račun podane v oddaji Tarča na TV Slovenija. Po njenem gre pri navedbah o domnevnih nepravilnostih pri delu na Upravni enoti (UE) Kranj za neutemeljene obtožbe na podlagi ugibanj, navedbe v Tarči pa je označila za prirejene.

V oddaji Tarča na Televiziji Slovenija (TVS) so prejšnji četrtek razkrili nove podrobnosti o tem, za katere znane osebe so vplivni posredniki po zapisih specializiranega državnega tožilstva (SDT) urejali dovoljenja na upravni enoti.

V oddaji so med drugim razkrili, na kakšen način naj bi nekdanji načelnik ljubljanske upravne enote Bojan Babič vplival na nekdanjo vršilko dolžnosti načelnice Upravne enote Ljubljana Andrejo Erjavec. Po poročanju TVS preiskovalci SDT sumijo tudi, da naj bi načelnica kranjske upravne enote (UE Kranj) Metka Knific Zaletelj v zameno za nagrado posredovala pri pridobitvi uporabnega dovoljenja za industrijsko-poslovni objekt na Brniku.

Zaradi razkritij domnevnih nepravilnosti je minister za javno upravo Franc Props načelnico Knific Zaletelj v petek pozval k odstopu, inšpektorat za javni sektor pa je uvedel nadzor na obeh upravnih enotah. A je Knific Zaleteljeva odstop zavrnila, zato jo je minister v petek seznanil, da bo sprožil ustrezne delovnopravne postopke.

Metka Knific Zaletelj je v pisnem odzivu za STA danes zavrnila vse očitke in obtožbe na svoj račun, ki so bile »iznesene« v oddaji Tarča. Kot je poudarila, gre za neutemeljene obtožbe na podlagi ugibanj, ki zelo škodujejo njenemu ugledu in ugledu njenih sodelavcev. »Nenavadno in pravno zelo sporno je, da se mi s tovrstnimi ugibanji dela škodo,« je zapisala v odzivu.

Meni tudi, da se je minister Props za njeno razrešitev odločil na podlagi navedb, ki so bile v Tarči prirejene. O tem je že seznanila ministra, na enak način se bo zagovarjala tudi v delovnopravnem postopku, če bo uveden, je navedla.

Poudarila je, da je v petih letih vodenja kranjske upravne enote s konkretnimi rezultati in delom dokazala svojo usposobljenost, kar je minister oktobra 2025 potrdil tudi s podaljšanjem njenega mandata.