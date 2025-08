Občine v birokratski bitki z državo za protipoplavno zaščito

V nadaljevanju preberite:

Škodo so utrpele prav vse občine na Gorenjskem, najhuje pa je bilo na škofjeloškem območju s Selško in Poljansko dolino, ki sta bili zaradi zemeljskih plazov, podrtega drevja ter poplavljenih in uničenih cest odrezani od drugih delov države. Številna obnovitvena dela so že izvedli, nekatera potekajo, posamezni projekti pa so šele v pripravi. Župani so sicer z odzivom države in pomočjo pri protipoplavni obnovi zadovoljni, dve leti kasneje pa opozarjajo na birokratske ovire in zapletene postopke prijavljanja in izvedbe projektov.