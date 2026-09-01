Po postavitvi zapornic na Vršiču kar dve tretjini manj parkirišč

Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec uvaja novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Od danes dalje bodo obiskovalcem na vrhu prelaza na voljo nova parkirna mesta, urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkiranje bo do konca leta brezplačno.

Parkiranje na vrhu najvišjega slovenskega cestnega prelaza v letošnji poletni sezoni doslej ni bilo mogoče, saj so se gradbena dela za rekonstrukcijo ceste in ureditev parkirišč, ki bi morala biti končana spomladi, zavlekla.

Čeprav parkiranje na vrhu prelaza ni bilo dovoljeno, pa mnogi tega niso upoštevali. Za ohranjanje reda so morali skrbeti reditelji, redarji in policisti. Potem ko so prejšnji ponedeljek izvedli asfaltiranje, bodo od danes dalje na novo urejena parkirišča na prelazu na voljo obiskovalcem, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo.

Na vrhu prelaza je urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, tri za invalide, 24 za motorna kolesa, dve za avtobuse in osem za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Parkirišč je v skladu z naravovarstvenimi zahtevami dve tretjini manj, kot jih je bilo pred rekonstrukcijo, in že je jasno, da jih za vse obiskovalce, ki bi se želeli ustaviti na prelazu, ne bo dovolj.

Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na kranjskogorski in trentarski strani, kar naj bi omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Prikaz zasedenosti se nanaša izključno na javna parkirišča na vrhu prelaza in ne vključuje parkirišč pri zasebnih gorskih kočah. Pred zapornicama se cesta razširi na dva prometna pasova.

Desni prometni pas bo namenjen obiskovalcem, ki želijo parkirati na vrhu prelaza. Na zapornici bodo prevzeli parkirni listek, vstop pa bo omogočen le, dokler bodo na voljo prosta parkirna mesta. Levi prometni pas bo namenjen vsem drugim uporabnikom, ki bodo pot nadaljevali čez prelaz oziroma do drugih urejenih parkirišč in destinacij ob Vršiški cesti.

Sistem zapornic je v omejenem obsegu zaživel že 15. junija. FOTO: Dejan Javornik

Ob koncu tedna na vrhu prelaza reditelji

Zapornici sta postavljeni na kranjskogorski strani za jezerom Jasna in na trentarski strani pred odcepom za izvir Soče. »Pred zapornicama na obeh straneh prelaza je urejeno obračališče, ki bo voznikom omogočalo varno spremembo smeri vožnje, kadar bodo parkirišča na vrhu polno zasedena ali bo na desnem prometnem pasu nastala daljša kolona,« so zapisali na direkciji.

Če bo kolona za parkiranje segala do mesta, kjer se desni pas loči od glavnega prometnega pasu, se nova vozila ne bodo smela ustavljati na levem tranzitnem pasu. Vozniki bodo v tem primeru lahko uporabili obračališče ali pa nadaljevali vožnjo čez prelaz brez možnosti parkiranja na vrhu, so pojasnili.

Ob koncih tedna bodo na območju zapornic in na vrhu prelaza prisotni reditelji, ki bodo voznikom pomagali pri uporabi novega sistema ter sodelovali pri urejanju prometa. Kot so poudarili na direkciji, so cilji nove prometne ureditve varnejši in bolj urejen obisk območja, večja pretočnost prometa ter boljše varovanje občutljivega naravnega okolja, zlasti v turistični sezoni.

Vozila ne morejo biti parkirana v dvokilometrski koloni na cesti. FOTO: Dejan Javornik

Sistem zapornic je v omejenem obsegu zaživel že 15. junija, vendar še ni omogočal parkiranja na vrhu prelaza. Zapornica za parkiranje je ostala zaprta, zapornica za tranzit pa je, kot bo tudi zdaj, omogočala časovno neomejen in brezplačen prehod prelaza, pri čemer je parkiranje dovoljeno na parkiriščih pod prelazom. Pri samem delovanju sistema je še nekaj odprtih vprašanj in nejasnosti.

Tako bo sistem, denimo, prikazoval samo zasedenost parkirnih mest na vrhu prelaza in obiskovalci ne bodo vedeli, ali so morda na voljo parkirna mesta pri kočah. Nekatere rešitve bo tako še treba najti, je pojasnil vodja oddelka za prostor v javnem zavodu Triglavski narodni park Aleš Zdešar.

»Že zdaj vemo, da sistem ne bo optimalen ali idealen, ampak ne gre obupati, Vršič nujno potrebuje sistem,« je poudaril Zdešar. Kot je opozoril, vozila preprosto ne morejo biti parkirana v dvokilometrski koloni na cesti. To namreč vodi v kaos, ki ne povzroča le prometnih zamaškov, temveč lahko tudi prometne nesreče.