    Gorenjska

    Po vandalizmu v Kranju: nadzor na Planini se zaostruje

    Policija je zasegla več kot 60 kosov prepovedane pirotehnike, imetniki so bili vsi mladoletni.
    FOTO: Leon Vidic/Delo
    FOTO: Leon Vidic/Delo
    Pija Kapitanovič
    7. 1. 2026 | 07:37
    4:59
    Po dogajanju v noči na novo leto, ko je v kranjskem naselju Planina prišlo do nasilništva, obsežnega vandalizma in nedovoljene uporabe pirotehničnih sredstev, je župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec sklical sestanek vseh ključnih deležnikov, pristojnih za varnost in javni red. Na njem so se dogovorili za vrsto kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov, s katerimi želijo izboljšati varnost prebivalcev in zaščititi skupno premoženje.

    »Sestanek ocenjujem za zelo produktiven,« je po srečanjuv izjavi za medije poudaril župan Rakovec. Kot prvi korak so se dogovorili za okrepljeno prisotnost policije in medobčinskega redarstva na območju Planine, hkrati pa bodo ustanovili posebno delovno skupino. V njej bodo sodelovali predstavniki policije, redarstva in občine, ki bodo na terenu preverili razmere ter predlagali konkretne ukrepe, izvedljive že v kratkem času.

    image_alt
    Prazniki znova prinesli amputacije in materialno škodo

    Med ključnimi pobudami je tudi pritisk na državo za spremembo zakonodaje, zlasti na področju mladostniške kriminalitete. Po besedah župana bi morale spremembe iti v smeri večje odgovornosti staršev za dejanja mladoletnih otrok ter strožje ureditve uporabe pirotehničnih sredstev. Mestna občina Kranj se je obenem zavezala, da bo dosledno vlagala odškodninske tožbe proti znanim storilcem, ki uničujejo javno premoženje.

    Rakovec je posebej izpostavil tudi pomen preventive. »Tistim mladim, ki jih vzgaja ulica, moramo ponuditi drugačno možnost. Sam osebno vidim rešitev predvsem v športu in na drugih vsebinskih področjih,« je dejal in poudaril, da bo treba v delo z mladimi še intenzivneje vključiti šole, društva in druge pristojne ustanove.

    Sestanek predstavnikov blokov

    Da je škoda velika, je potrdil tudi predsednik Krajevne skupnosti Planina Tony Del Fabro. Napovedal je skorajšnji sestanek predstavnikov posameznih stanovanjskih blokov, saj se, kot pravi, strinjajo, da so škodo, ki se bo po prvih ocenah merila v več deset tisoč evrih, povzročili mladoletni oziroma mladi prebivalci Planine.

    Vodja Sektorja uniformirane policije na Policijski upravi Kranj Uroš Čadež je kot enega ključnih problemov izpostavil pomanjkanje starševskega nadzora. Med možnimi preventivnimi ukrepi je navedel dodatno javno razsvetljavo, postavitev ograj in cestnih ovir ter namestitev nadzornih kamer, ki bi lahko pripomogle k preprečevanju nasilništva, uničevanja premoženja in kršitev javnega reda.

    FOTO: Leon Vidic/Delo
    FOTO: Leon Vidic/Delo

    Namestnik komandirja Policijske postaje Kranj Sebastijan Ribnikar je predstavil konkretne policijske aktivnosti po silvestrskih dogodkih. Policisti so zasegli več kot 60 kosov prepovedanih pirotehničnih izdelkov in drugih predmetov ter uvedli več prekrškovnih postopkov. Trenutno poteka intenzivna kriminalistična preiskava zaradi suma več kaznivih dejanj, policija pa ob tem pregleduje tudi javno objavljene posnetke z namenom identifikacije osumljencev.

    Od septembra 218 prijav nedovoljene pirotehnike

    Zaskrbljujoča je tudi statistika klicev občanov. Na Policijski upravi Kranj so od septembra lani prejeli kar 218 prijav zaradi nedovoljene uporabe pirotehnike, kar je približno dvakrat več kot leto prej. Večino obvestil je obravnavala Policijska postaja Kranj, policisti pa so bili že od 1. oktobra dalje pogosteje prisotni na izpostavljenih območjih, med njimi tudi na Planini.

    Predstavnik za odnose z javnostmi na PU Kranj Roland Brajič je ob tem pohvalil občane, ki so policiji posredovali koristne informacije. »V več primerih so nam podatki pomagali pri izsleditvi storilcev. Vsi do zdaj izsledeni so bili mladoletni, stari med 13 in 16 let, zato se upravičeno sprašujemo, kakšen nadzor imajo starši nad svojimi otroki,« je dejal.

    image_alt
    V Kranju so razdejali obnovljene javne površine, vredne več sto tisoč evrov

    Policija poudarja, da so bila v silvestrski noči na Planini poleg rednih prisotne tudi dodatne patrulje, s čimer so morda preprečili še kakšno hujše kaznivo dejanje. Občane še naprej pozivajo, naj posredujejo vse informacije, povezane z dogodki, in obljubljajo ničelno toleranco do tovrstnih ravnanj ter nadaljevanje policijskega dela v skupnosti.

    Sestanek je potekal v prostorih Mestne občine Kranj, poleg župana pa so se ga udeležili tudi podžupanja Manja Zorko ter številni predstavniki policije, občinske uprave, redarstva in Krajevne skupnosti Planina. Sporočilo vseh prisotnih je bilo enotno: varnost ljudi in zaščita premoženja ostajata absolutna prioriteta.

    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
