Porast brezposelnosti na Gorenjskem: aprila v evidenco prijavljenih več kot 1150 oseb

Marca se je številka na novo prijavljenih v primerjavi z enakim obdobjem lani tako skoraj podvojila. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Podobno kot drugod po državi se v času epidemije novega koronavirusa tudi na Gorenjskem povečuje število brezposelnih. V marcu se je število novih prijav na zavod v primerjavi z enakim obdobjem lani skoraj podvojilo, ta mesec pa je število še večje. Največji porast brezposelnih se je zgodil v panogi turizma, še zlasti v gostinstvu Kot je pojasnil vodja kranjske območne službe Zavoda RS za zaposlovanje, je bilo marca na območju Gorenjske v evidenci brezposelnih 5340 oseb, kar je 161 oseb več kot mesec pred tem in skoraj 400 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi z letom 2019 je bila rast največja na območju upravnih enot Jesenice, Kranj in Radovljica, medtem ko se je število brezposelnih na območju Škofje Loke in Tržiča od marca 2019 do marca 2020 celo malenkost znižalo. V marcu , ko je že pred sredino meseca javno življenje v veliki meri zastalo, se je v evidenco brezposelnih na Gorenjskem prijavilo 837 oseb, v aprilu pa zaenkrat že več kot 1150. Števila prijavljenih v tekočem mesecu sicer na zavodu običajno ne spremljajo, v tem kriznem času pa podatke spremljajo dnevno.Marca se je v evidenco vpisalo 385 ljudi več kot mesec pred tem in 396 ljudi več kot marca lani. Porast števila vpisanih v evidenco je bil v primerjavi z enakim obdobjem lani opazen sicer tudi že januarja in februarja, vendar je bil ta bistveno manjši, v višini od osem do 10 odstotkov.Marca pa se je številka na novo prijavljenih v primerjavi z enakim obdobjem lani tako skoraj podvojila. Aprila bo skok še višji, saj se je lanskega aprila v evidenco na novo vpisalo 508 brezposelnih, letošnjega aprila pa, čeprav še ni konec meseca, že več kot 1150.Največji porast brezposelnih se je zgodil v panogi turizma, zlasti gostinstva. »Tukaj gre izpostaviti Kranjsko Goro, Bled in Bohinj,« je navedel Perc. Od velikih podjetij pa na Gorenjskem zaenkrat zavodu še nobeno ni napovedalo odpuščanja večjega števila zaposlenih. Na kranjski območni enoti zavoda so doslej prejeli dve napovedi odpuščanja presežnih delavcev, in sicer za 20 do 30 zaposlenih. Eno od teh dveh podjetij je pozneje, ko so bili predstavljeni ukrepi državne pomoči, napovedano število presežnih delavcev zmanjšalo pod deset.V odpuščanje je bilo zaradi velikega padca naročil že primorano podjetje Sumida Slovenija, ki z okoli 400 zaposlenimi kot del japonskega koncerna na Blejski Dobravi proizvaja električno in elektronsko opremo za motorna vozila. Kot je povedal direktor podjetja, so odpustili 19 ljudi. Ali bo v prihodnje potrebno dodatno odpuščanje, pa še ni jasno.