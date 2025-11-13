  • Delo mediji d.o.o.
    Gorenjska

    Poslovanje Komunale Kranj: finančna zavarovanja pridobljena prepozno

    Računsko sodišče je podjetju Komunala Kranj podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila.
    Nepravilnosti so se pokazale tudi pri določitvi prejemkov direktorja. FOTO: Igor Mali
    Galerija
    Nepravilnosti so se pokazale tudi pri določitvi prejemkov direktorja. FOTO: Igor Mali
    R. I.
    13. 11. 2025 | 08:16
    13. 11. 2025 | 08:47
    1:34
    A+A-

    Računsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja javnega podjetja Komunala Kranj v letu 2023 ter podjetju izreklo mnenje s pridržkom.

    Pomembnejše nepravilnosti je računsko sodišče ugotovilo na področju izvajanja gospodarske javne službe preskrbe s pitno vodo – med stroške javne službe so bili med drugim neupravičeno vključeni stroški katastra, elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ni bil pripravljen. Poleg tega pri razporejanju posrednih stroškov niso bila uporabljena ustrezna sodila.

    Kot so še zapisali pri računskem sodišču v sporočilu za javnost, v podjetju Komunala Kranj niso pridobili soglasja za opravljanje posebnih storitev, prihodki iz teh storitev pa niso bili upoštevani pri znižanju lastne cene javne službe.

    Prav tako je računsko sodišče ugotovilo pomembnejše nepravilnosti glede nabave blaga, materiala, storitev in osnovnih sredstev (evidenčna naročila so bila oddana v nasprotju z notranjim aktom; razpisna dokumentacija je bila pripravljena nepravilno in ne dovolj skrbno; izračunavanje ocenjenih vrednosti javnih naročil je bilo nepravilno; finančna zavarovanja so bila pridobljena prepozno; gradbena dela so bila plačana brez potrjenih gradbenih dnevnikov; opravljene storitve so bile plačane, ne da bi bila pridobljena popolna dokumentacija o opravljenih storitvah).

    Računsko sodišče je podjetju Komunala Kranj podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. FOTO: Igor Mali
    Računsko sodišče je podjetju Komunala Kranj podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. FOTO: Igor Mali

    Nepravilnosti so se pokazale tudi pri določitvi prejemkov direktorja (skupščina je direktorja imenovala prej kot eno leto pred potekom mandata; skupščina ni sprejela meril uspešnosti za določitev spremenljivega prejemka direktorja in ni določila pravil za določitev drugih pravic direktorja).

    Računsko sodišče je podjetju Komunala Kranj podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Intervju

    Golob: Kdor dokazano zlorablja sistem, mora za to in za posledice odgovarjati

    Predsednik vlade je naklonjen ustanovitvi strokovne skupine za nadzor oziroma evalvacijo učinkov Šutarjevega zakona.
    Barbara Hočevar 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Katoliška cerkev življenjsko odvisna od svojega izvajanja nadzora nad ljudmi

    Nismo pozabili besed pokojnega papeža Frančiška: »Duh klerikalizma je zlo, ki je v Cerkvi prisotno tudi danes in katerega žrtev je ljudstvo.«
    13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Brian Cox: Človeštvo bo večplanetarno, če ne naredimo kakšne neumnosti

    Ko sprejmemo lastno nevednost, je to odskočna deska do znanja, poudarja britanski fizik in komunikator znanosti profesor Brian Cox.
    Saša Senica 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Osmim od desetih Slovencev pozimi primanjkuje vitamina D

    Maša Hribar preučuje, kako prehrana vpliva na zdravje.
    Saša Senica 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Iskanje doma

    Obrat na trgu nepremičnin: prodaja na ravni izped treh let, cene pa v nebo

    V Ljubljani že skoraj 5000 evrov za kvadratni meter. Kaj se dogaja na trgu, ki še naprej privablja množice potencialnih kupcev in najemnikov?
    Nejc Gole 12. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Priprava na zimo

    Vse zimske gume niso varne: skrb vzbujajoči rezultati testa AMZS

    Kar enajst pnevmatik na testu ni izpolnjevalo varnostnih meril, zaradi česar jih voznikom odsvetujejo.
    Mirt Bezlaj 12. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Luksuzni hotel

    Danko Končar o hotelu, ki je stal 85 milijonov: To je moj življenjski projekt

    Projekt je trajal skoraj desetletje – najprej marina, nato hotel – in je moral premagovati spremenjene predpise, pandemijo in rast stroškov.
    Pija Kapitanovič 11. 11. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Helicobacter pylori

    Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

    Presejalnega testa na okužbo z bakterijo naj se vabljeni udeležijo, saj je pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.
    Andreja Žibret 10. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Komunala Kranjračunsko sodiščerevizijarevizijsko mnenjeposlovanje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Šport  |  Košarka
    Katastrofalna menjava

    Navijači slavili »dan osvoboditve Mavsov«. Na izhodnih vratih tudi Davis?

    Nica Harrisona so devet mesecev po katastrofalni menjavi Dončića, ki zdaj blesti, odpustili, medtem ko je Davis poškodovan, pretežek in na izhodnih vratih.
    Žan Urbanija 13. 11. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Krka je dobiček povečala za šestino

    Dolenjski farmacevt viša letošnje načrte in prihodnje leto načrtuje več kot 400 milijonov evrov dobička.
    Karel Lipnik 13. 11. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Razno
    Intervju

    Ljubezen živi naprej, tudi ko osebe ni več (pogovor o žalovanju in upanju)

    Iz izgube se lahko rodi nova moč. Intervju s Katjo Bricman o žalovanju, sprejemanju in tem, kako po smrti bližnjega ponovno najti smisel in mir v sebi.
    Danaja Lorenčič 13. 11. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, Luka Dončić ne igra več?

    Tokrat so bralci spraševali Areno in Kanal A, ali ne bodo več predvajali NBA, spraševali ali je Sisi res jahala v Sloveniji in pohvalili Čas slovesa
    13. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Lakers slabši kot Olimpija, LA pripravljen na kraljevo vrnitev

    Boleč poraz v Oklahomi je razgalil šibke točke LA Lakers. Za vikend dve priložnosti, da turnejo končajo s pozitivnim izidom.
    Nejc Grilc 13. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
