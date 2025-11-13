Poslovanje Komunale Kranj: finančna zavarovanja pridobljena prepozno

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja javnega podjetja Komunala Kranj v letu 2023 ter podjetju izreklo mnenje s pridržkom.

Pomembnejše nepravilnosti je računsko sodišče ugotovilo na področju izvajanja gospodarske javne službe preskrbe s pitno vodo – med stroške javne službe so bili med drugim neupravičeno vključeni stroški katastra, elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ni bil pripravljen. Poleg tega pri razporejanju posrednih stroškov niso bila uporabljena ustrezna sodila.

Kot so še zapisali pri računskem sodišču v sporočilu za javnost, v podjetju Komunala Kranj niso pridobili soglasja za opravljanje posebnih storitev, prihodki iz teh storitev pa niso bili upoštevani pri znižanju lastne cene javne službe.

Prav tako je računsko sodišče ugotovilo pomembnejše nepravilnosti glede nabave blaga, materiala, storitev in osnovnih sredstev (evidenčna naročila so bila oddana v nasprotju z notranjim aktom; razpisna dokumentacija je bila pripravljena nepravilno in ne dovolj skrbno; izračunavanje ocenjenih vrednosti javnih naročil je bilo nepravilno; finančna zavarovanja so bila pridobljena prepozno; gradbena dela so bila plačana brez potrjenih gradbenih dnevnikov; opravljene storitve so bile plačane, ne da bi bila pridobljena popolna dokumentacija o opravljenih storitvah).

Računsko sodišče je podjetju Komunala Kranj podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. FOTO: Igor Mali

Nepravilnosti so se pokazale tudi pri določitvi prejemkov direktorja (skupščina je direktorja imenovala prej kot eno leto pred potekom mandata; skupščina ni sprejela meril uspešnosti za določitev spremenljivega prejemka direktorja in ni določila pravil za določitev drugih pravic direktorja).

Računsko sodišče je podjetju Komunala Kranj podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila.