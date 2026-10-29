Stevanović trdi, da ne ve, v čem je sum korupcije, novinarje je obtožil laži

»Ne vem, pred čim naj se branim, ne vem, o čem naj govorim,« je dejal Zoran Stevanović in prosil novinarje, naj mu pojasnijo, »kakšen sum korupcije se je zgodil«.

Ko so ga spomnili na izjavo, da mu je kranjski župan Matjaž Rakovec obljubil, da ne bo podpisal prodajne pogodbe, če bo kdo drug ponudil več od donatorja, ki ga je našel on, je ponovno zahteval od novinarjev, naj mu pojasnijo, kakšno zvezo ima to z njim. Ko je novinarka Pop TV to poskušala, ji ni pustil do besede, zagotavljal je, da »župan nima zveze s tem, predsednik državnega zbora nima zveze s tem«.

Trdi, da zgolj pomaga ljudem

»Kakšen sum? Povejte mi, kje ste zaznali sum korupcije? Kakšen je sum zlorabe funkcije?« je ponavljal. Ko mu je novinarka poskušala odgovoriti, da je javno govoril o tem, da je javni razpis za prodajo zemljišča prirejen, je nanjo zakričal: »Lažete!«

Trdil je, da zgolj pomaga ljudem. »Mogoče sem uredil donatorja. Tudi če bi bilo res, kar govorite, s tem ne bi imel težav in bi rekel, da je to res,« je dejal Stevanović in začel govoriti o korupciji v državi in Tešu 6. »Z veseljem bom izpadel grešni kozel, če bom lahko pomagal ljudem,« je dejal in očital novinarjem, da »nimajo nič« in da »grešijo«.

»Kako vas ni sram?« je na novinarska vprašanja odgovoril Stevanović in dejal, da sploh ne ve, ali so posnetki njegovega govora na javnem dogodku verodostojni, in zatrdil, da jih ni niti poslušal. Malo pozneje je dejal, da so vsi ti posnetki resnični in da stoji za vsem, kar je povedal na posnetkih.

»Če mislite, da sem se z njim pogovarjal po telefonu, je to vaša pravica, jaz sem se z njim samo enkrat videl, pa še takrat se nisva pogovarjala,« je dejal o svojih stikih z donatorjem Mladenom Milanovićem, o katerem se je na posnetkih hvalil, da ga je pridobil za nakup zemljišča. Pozneje je priznal, da je govoril z njegovim predstavnikom. Zanikal je, da bi govoril z njim osebno, čeprav je ravno na ta dan govoril z njim osebno. Posrednik naj bi bila »slovenska podjetja«, ki jih ni hotel razkriti.

»Nasedli ste tej zgodbi, ampak zavedajte se, da sem jaz tudi medij,« je na novinarski konferenci Stevanović povedal medijem. Ko ga je novinarka povprašala o njegovi izjavi na posnetku glede dogovora z županom, ji je odvrnil, da se bo morala za svojo »izjavo opravičiti«.

V Levici in Svobodi pričakujejo preiskavo

Po razkritju posnetka o pridobivanju donatorja za pravoslavno cerkev v Kranju v Levici in Svobodi pričakujejo, da bodo organi pregona zadeve temeljito preiskali. V Levici zahtevajo nepreklicen odstop predsednika DZ Zorana Stevanovića in kranjskega župana Matjaža Rakovca. V SD poudarjajo, da mora morebitna prodaja zemljišča potekati po predpisih.

Po oceni Levice je posnetek Stevanovića, ki se na predvolilnem shodu javno hvali, kako je svojo visoko državno funkcijo unovčil za to, da uredi gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju, še eden v seriji mafijskih prijemov, »ki jih zadnje čase gledamo že skoraj kot nanizanko s strani protagonistov Janševe koalicije in njihove 'opozicijske' dekoracije, stranke Resnica,« so zapisali v današnji izjavi za javnost.

Kot ugotavljajo, je druga najpomembnejša funkcija v državi očitno postala priročna valuta za zlorabo vpliva in predrzno kupovanje volilnih glasov s tajkunskim denarjem Mladena Milanovića- Kaje.

KPK prejela več prijav o domnevnih dogovorih Stevanovića o zemljiščih Komisija za preprečevanje korupcije je po poročanju medijev, da je predsednik DZ Zoran Stevanović pridobil donatorja za nakup zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju, prejela več prijav, ki se nanašajo na Stevanovića in kranjskega župana Matjaža Rakovca. Komisija bo zadevo obravnavala v predhodnem preizkusu. Preverili bodo okoliščine primera z vidika pristojnosti komisije po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Če bodo ugotovili utemeljen sum kršitev zakona, bodo zoper posamezno pravno ali fizično osebo uvedli postopek preiskave, so napovedali. Se pa zaradi zagotavljanja objektivnosti in nepristranskosti postopka o situaciji ne morejo podrobneje izrekati.

Rakovec zagotovil, da vedno ravna skladno z zakonodajo

Kranjski župan Matjaž Rakovec je v današnjem pojasnilu o navedbah s posnetka srečanja s srbsko skupnostjo, ki se je pojavil v medijih in na katerem s predsednikom DZ Zoranom Stevanovićem govorita o zemljišču za pravoslavno cerkev, zatrdil, da nobena od možnih lokacij ni bila obljubljena. Zagotovil je, da vedno ravna skladno z zakonodajo.

V pisnem pojasnilu, ki ga je danes poslal Rakovec, je navedel, da pravoslavna skupnost v Kranju že več kot deset let nima verskega prostora. »Na srečanju smo govorili o več lokacijah: ob Savi, na Planini, kjer bi občina zemljišče raje namenila neprofitnim stanovanjem, in ob pokopališču. Nobena od teh ni bila izbrana niti obljubljena,« je poudaril. Dodal je, da je kot župan vedno ravnal, ravna in bo ravnal skladno z zakonodajo.

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»Na srečanju sem poudaril, da o prodaji zemljišč odloča izključno mestni svet, ceno določi cenilec, prodaja pa je možna samo z javno dražbo, pod enakimi pogoji za vse,« je Rakovec zapisal v sporočilu.

Zagotovil je, da se je, ko je govoril o hitrem postopku, navezoval na zakonsko predviden skrajšani postopek, ki pa še vedno traja najmanj leto in pol, kar da je pojasnil tudi na srečanju. »Pri omembi februarskega oziroma marčevskega roka je bila mišljena možna izvedba seje mestnega sveta, na kateri bi lahko predlog prvič predstavili, ne dražba,« je navedel v pojasnilo.

Zoran Stevanović se je danes na družbenih omrežjih odzval z zapisom: »Potolčeni so.« V videoposnetku je povedal, da je »med opravljanjem funkcije zgolj izvedel za donatorja, ki je pripravljen financirati nakup zemljišča in gradnjo cerkve, ter da pri tem ni bilo nepravilnosti«.

»Zaradi srečanj, ki jih imam med opravljanjem svoje funkcije, sem izvedel, da obstaja donator, ki je pripravljen donirati za izgradnjo cerkve, kar je v preteklosti večkrat storil. Imamo številno skupnost, ki se že desetletja zavzema za to, in imamo župana, ki pozna ta problem in podpira reševanje tega problema,« je povedal Stevanović.

Zoran Stevanović je izjavil, da ima župan možnost zadržanja podpisa pogodbe, če bi na dražbi »kdo ponudil več«. FOTO: Jože Suhadolnik

O zlorabi funkcije po njegovem ni mogoče govoriti, saj postopki za morebitno prodajo zemljišča še niso stekli. »Ni nobenega postopka, nobenega razpisa. Smisel politike je pomagati ljudem. Če bom jutri med delom izvedel, da obstaja donator, ki bi prostovoljnim gasilcem doniral nov gasilski avtomobil, bom prvi pozdravil takšno namero. Kakšna zloraba je to? Ali je kdo kakorkoli oškodoval proračun, kot v primeru Litijske, Stožic, nakupa računalnikov, kaj se dogaja z drugim tirom, izginulimi milijoni, kaj se dogaja z desetodstotnimi provizijami v Ljubljani?« je povedal.

V odzivu je dodal: Medijem je zmanjkalo goriva. Stranko smo stabilizirali, nimajo več nič in ustvarjajo afere, ki to niso. Resno preiskovalno novinarstvo za nas delajo Romuni.«

Stevanović je po sredinem poročanju Pop TV na srečanju kranjskega srbskega kulturno-umetniškega društva dejal, da je s svojo funkcijo dosegel pridobitev donatorja za nakup zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju. Zemljišče je trenutno kmetijska površina, po občinskem prostorskem načrtu je na njem predvideno pokopališče. Rakovec, ki se je prav tako udeležil dogodka društva, je tam namignil, da bi bilo mogoče namembnost zemljišča spremeniti po hitrem postopku.

»Vse to, ta travnik in njiva, je namenjeno pokopališki dejavnosti in jo tudi lahko spremenimo v sakralno,« je povedal. Da bi bil postopek lahko hiter, se je strinjal tudi Stevanović. Izjavil je, da ima župan možnost zadržanja podpisa pogodbe, če bi na dražbi »kdo ponudil več«.

»Skratka, to nam je bilo obljubljeno. Slišali smo vse navzoče in nihče drug ne bi smel sodelovati v tem postopku,« je izpostavil Stevanović. Rakovec je v odzivu za Pop TV zanikal možnost zadržanja podpisa. »Dejstvo je, da tega nikoli nisem obljubil,« je dejal.