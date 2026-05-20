Sotočje Sav, naravna vrednota z napisi: Privat! Prehod prepovedan

Na sotočju pri Lancovem, kjer se poraja naša najdaljša reka, lastnik tamkajšnjih zemljišč še vedno preprečuje dostop. Civilna iniciativa proti turistični rabi.

Sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke je skupek naravnih vrednot državnega pomena in ekološko pomembno območje. A stičišče rek, ena priteče iz Bohinjskega jezera, druga iz mokrišča Zelenci, je tako rekoč nedostopno. »Privat! Prehod prepovedan,« obiskovalce ustavijo velike rdeče črke. Ob njih je že velikokrat obstala Jana Kolman, upokojena zdravnica in gonilna sila Civilne iniciative Reši sotočje, s katero smo obiskali območje, ki ga s somišljeniki želi zaščititi pred pozidavo. Lancovo je mirno gorenjsko naselje z nekaj več kot 500 prebivalci. Omenjeno je že v listinah iz 13. stoletja, v sodobni zgodovini je imelo tam svoj obrat podjetje Lip Bled, v zadnjih desetletjih se je usmerilo v turizem, kot je mogoče sklepati že po ponudbi apartmajev in glampingov na idiličnem območju, kjer se ...