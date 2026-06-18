Subvencioniranih vstopnic za kranjski bazen ne bo, je kriv Jani Černe?

Kranjčanke in Kranjčani bodo morali na ugodnejše vstopnice za letno kopališče še nekoliko počakati. Mestni svet Mestne občine Kranj je na 32. redni seji obravnaval odlok o enotnem sistemu subvencioniranih storitev in bonitet, vendar ga zaradi postopkovnih zapletov ni mogel sprejeti po skrajšanem postopku. Svetnice in svetniki so zato potrdili le osnutek odloka, o končnem predlogu pa bodo odločali na eni od prihodnjih sej.

To pomeni, da Zavod za šport Kranj za zdaj še ne more ponuditi subvencioniranih vstopnic za letno kopališče občanom, tako kot so obljubljali. Obiskovalci bodo tako tudi v prihodnjih tednih plačevali redne cene.

»Odlok, ki je pravna podlaga za subvencionirane cene vstopnic, smo želeli sprejeti že na majski seji mestnega sveta. Svetniki so želeli podrobnejšo razlago, zato ga takrat niso obravnavali. Nato smo se sestali z vsemi svetniškimi skupinami, upoštevali njihove pripombe in pripravili dopolnjeno besedilo. Pričakoval sem, da ga bomo na včerajšnji seji sprejeli po skrajšanem postopku, da bi lahko občanom že ta konec tedna ponudili cenejše vstopnice,« je po seji povedal kranjski župan Matjaž Rakovec.

Jani Černe FOTO: Facebook

Černe v tekmo za župana Kranja Dolgoletni kranjski mestni svetnik in nekdanji podžupan Janez Černe je napovedal kandidaturo za župana na jesenskih lokalnih volitvah. Nastopil bo kot samostojni kandidat s programom Kranj, ki deluje, pri čemer poudarja nadaljevanje razvojnih projektov in bolj praktične rešitve za občane. Na volitvah se bo najverjetneje pomeril z aktualnim županom Matjažem Rakovcem, s katerim sta bila več let tesna politična sodelavca v vrstah SD. Černe je bil dolgo časa njegov prvi človek in tudi podžupan. Rakovec je Černeta lani spomladi nepričakovano razrešil s položaja podžupana zaradi »porušenega zaupanja«, kot je takrat zapisal. Neposredni povod za dokončni razkol je menda bilo imenovanje direktorja Prešernovo gledališče Kranj. Pri tem je Rakovec podprl Nušo Ekar, medtem ko je komisija za mandatna vprašanja, ki jo je vodil Černe, tik pred sejo predlagala Roka Bozovičarja. Mestni svet je nato izbral Bozovičarja. Rakovca ni motila sama izbira, temveč dejstvo, da je bil postopek izpeljan brez predhodnega usklajevanja z njim.

Po njegovih besedah je zaplet nastal zaradi proceduralnih razlogov. Samostojni mestni svetnik Janez Černe je na sejo statutarno-pravne komisije vložil pripombe in predloge za dopolnitev odloka, ki jih komisija ni podprla. Ker je nato svoje predloge nekaj dni pred sejo poslal še mestnemu svetu, skrajšani postopek sprejemanja ni bil več mogoč.

»Mestni svet je zato sprejel osnutek odloka in bo o predlogu glasoval na naslednji seji. Nesprejetje odloka res močno obžalujem. Prav vse svetniške skupine so se strinjale, da je odlok dober. Za zdaj tako na kranjskem letnem kopališču ostajajo redne cene,« je dejal Rakovec.

FOTO: Mavric Pivk

Kakšne bodo cene?

Dnevna vstopnica na kranjskem letnem kopališču letos stane za odrasle osem evrov, za otroke in upokojence pa šest evrov. Po predlogu subvencioniranega sistema bi odrasli občani Kranja za dnevno vstopnico odšteli 5,50 evra, otroci in upokojenci pa štiri evre.

Občutna bi bila tudi razlika pri sezonskih vstopnicah. Odrasli občani bi namesto 112 evrov plačali 77 evrov, mlajši od 18 let in starejši od 65 let pa 56 evrov namesto sedanjih 84 evrov.

Sprejetje odloka je tako preloženo najmanj do naslednje seje mestnega sveta, do takrat pa bodo obiskovalci letnega kopališča še naprej plačevali polno ceno vstopnic.