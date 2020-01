Tovornjaki povsem zasedli postajališča gorenjske avtoceste

Ker zaradi praznika v Avstriji danes do 22. ure tovornim vozilom ni dovoljeno voziti skozi predor Karavanke, so se povsem napolnila počivališča na gorenjski avtocesti, so sporočili s Policijske uprave Kranj (PU Kranj).



Da bi zagotovili najvišjo stopnjo varnosti na gorenjski avtocesti, so določili še eno označeno mesto za izločanje, in

sicer odstavni pas med priključkoma Radovljica in Lesce v smeri Karavank. Izločitveno mesto je tudi nekdanja cestninska postaja Torovo. Gorenjskim policistom pomagajo tudi ljubljanski prometni policisti.



Po 22. uri bodo policisti v sodelovanju z Darsem postopoma sproščali izločitvena mesta in omogočili nadaljevanje vožnje tovornih vozil proti Karavankam. Kdaj bo tovornjakom ponovno dovoljeno nadaljevati z vožnjo, bodo voznikom na terenu sporočili policisti in uslužbenci Darsa, so še sporočili iz PU Kranj.